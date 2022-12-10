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القيادة تهنئ رئيس بوركينا فاسو بذكرى يوم الجمهورية

أعربت عن أطيب التمنيات للشعب الصديق بالتقدم والازدهار

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ برقية تهنئة للرئيس روش مارك كابوري؛ رئيس بوركينا فاسو، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب بوركينا فاسو الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة لرئيس بوركينا فاسو.

وأعرب سمو ولي العهد، عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب بوركينا فاسو الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

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القيادة تهنئ رئيس بوركينا فاسو بذكرى يوم الجمهورية
سبق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ برقية تهنئة للرئيس روش مارك كابوري؛ رئيس بوركينا فاسو، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب بوركينا فاسو الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة لرئيس بوركينا فاسو.

وأعرب سمو ولي العهد، عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب بوركينا فاسو الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

10 ديسمبر 2017 - 22 ربيع الأول 1439
10:30 AM

القيادة تهنئ رئيس بوركينا فاسو بذكرى يوم الجمهورية

أعربت عن أطيب التمنيات للشعب الصديق بالتقدم والازدهار

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ برقية تهنئة للرئيس روش مارك كابوري؛ رئيس بوركينا فاسو، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب بوركينا فاسو الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة لرئيس بوركينا فاسو.

وأعرب سمو ولي العهد، عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب بوركينا فاسو الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

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