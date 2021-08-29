رئيس جامعة عبدالعزيز يفتتح ملتقى "الإرشاد الجامعي" الافتراضي

وسط حضور 6 آلاف طالب.. لمدة يومين

افتتح رئيس جامعة الملك عبدالعزيز، الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، اليوم، فعاليات ملتقى "الإرشاد الجامعي" الافتراضي، ويستهدف طلاب السنة التحضيرية.

وتنظم الملتقى عمادة شؤون الطلاب، ممثلة في مركز الإرشاد الجامعي، وسط حضور ستة آلاف طالب عبر رابط برنامج "زوم"، ولمدة يومين.

وبدأ الملتقى بعدد من اللقاءات التعريفية عن الجامعة وهي: "لقاء تعريفي عن عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد"، قدمه رئيس قسم النظم والمشاريع بعمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد، الدكتور عادل باحداد، واللقاء التعريفي بـ"أنشطة وخدمات وفعاليات عمادة شؤون الطلاب" قدمه وكيل عمادة شؤون الطلاب للأنشطة والمهارات الدكتور عبدالعزيز بن عمر العماري، ولقاء بعنوان "التميز الجامعي والأكاديمي"، قدمه وكيل عمادة القبول والتسجيل للشؤون التعليمية، الدكتور هاني بن سامي برديسي.

عقب ذلك، بدأ اللقاء السنوي لرئيس الجامعة مع أبنائه الطلاب، حيث رحب بهم وهنأهم بمناسبة قبولهم في الجامعة، وتمنى لهم التوفيق والنجاح في حياتهم الجامعية والتي تتطلب بذل المزيد من الجد والاجتهاد في التحصيل الدراسي والاستفادة من إمكانات الجامعة وقدراتها العلمية والفكرية والخدمات والبرامج المقدمة للطالب.

وفُتح المجال للأسئلة والاستفسارات والمداخلات الطلابية، والتي تناولت الخدمات والبرامج المقدمة وآليات تطويرها، والشؤون الأكاديمية، والتعليم عن بعد.

وشارك في الإجابة على أسئلة واستفسارات الطلاب وكيل الجامعة للشؤون التعليمية، الدكتور عبدالمنعم بن عبدالسلام الحياني، وعميد شؤون الطلاب، الدكتور مسعود بن محمد القحطاني، وعميد القبول والتسجيل، الدكتور عابد المشايخي، وعميد عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد، الدكتور هشام بن جميل برديسي، وعميد معهد اللغة الإنجليزية، الدكتور عبدالله البارقي. وأدار اللقاء المشرف على مركز الإرشاد الجامعي، الدكتور صلحي بن علي الفقيه.

واختتم اليوم الأول، بلقاء تعريفي عن المكتبة المركزية ومصادر التعليم، قدمه وكيل عمادة شؤون المكتبات، الدكتور غسان بن راشد اليوبي.

ويشتمل الملتقى على المعرض التعريفي الافتراضي، والذي يتيح للطلبة الفرصة للتعرف على التخصصات العلمية والخدمات والبرامج المقدمة لهم من خلال التنقل الافتراضي بين عمادات وكليات الجامعة.

من جانبه، أوضح عميد شؤون الطلاب، الدكتور مسعود بن محمد القحطاني، أن الملتقى يعد فرصة للطلاب الملتحقين حديثًا بالجامعة، حيث يهدف إلى تعريف الطلاب بأنظمة ولوائح الجامعة والتعريف بالكليات والأقسام العلمية، بالاضافة للخدمات والبرامج والأنشطة الطلابية، لتهيئة الطلاب للعام الدراسي 1443هـ، ولتذليل الصعوبات والعقبات التي قد تواجههم.

وحث جميع الطلاب على المشاركة والتفاعل مع اللقاءات الإرشادية والاستفادة من المعرض الافتراضي.

وتستمر فعاليات الملتقى حتى غد الاثنين، بتقديم لقاء تعريفي بحقوق وواجبات الطالب الجامعي يقدمه المشرف على وحدة حماية حقوق الطالب الدكتور عثمان أبو بكر باعثمان، واللقاء التعريفي بمعهد اللغة الإنجليزية، يقدمه الدكتور مازن محسن منصوري، من معهد اللغة الإنجليزية.

وكذا اللقاء التعريفي عن آلية التسكين لطلاب السنة التحضيرية، يقدمه وكيل عمادة القبول والتسجيل للسنة التحضيرية، الدكتور فؤاد بن عبدالعزيز أبو لبن، واللقاء التعريفي بخدمات مركز الإرشاد الجامعي، يقدمه المشرف على مركز الإرشاد الجامعي، الدكتور صلحي بن علي الفقيه.



