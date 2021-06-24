تعرف على مشروع "إيميدقيت".. أول موقع يخدم الكوادر الصحية بتقنية PWA بالمملكة

كشفت الدكتورة نور الأسعد مدير مشروع "إيميدقيت"، عن أول خدمة طبية إلكترونية متكاملة في المملكة تهتم وتتيح لجميع الجمعيات الصحية والجامعات والمستشفيات ومراكز التدريب؛ رفع ونشر جميع فعالياتها من مؤتمرات ومحاضرات وورش عمل، مع إمكانية إضافة جميع المعلومات الخاصة بالفعالية من الأوقات والمتحدثين وساعات التعليم وشهادات الحضور وقيمة الفعالية والإعلان والحجز والدفع المباشر؛ من خلال الموقع الإلكتروني للخدمة، وأيضًا تنظيم خريطة مواقع المعارض في الفعاليات الكبيرة، ويتم فيها عرض خريطة وتصميم المعرض لجميع مواقع الشركات ومعلوماتها؛ مما يسهل وينظم للزائر وصوله وتحركه داخل المعرض من خلال الضغط على أيقونات الشركات. وقالت الدكتور نور: إنهم في "إيميدقيت" يسعون إلى أن تحقق الخدمة فائدة كبيرة لجميع الكوادر الصحية بالعثور على الفعاليات ذات الصلة بالتخصص المرغوب ومعلوماتها المتكاملة والساعات المعتمدة، والحجز عليها بنظام إلكتروني موحد لجميع المجالات الصحية، وتسجيل البيانات للممارس الصحي مرة واحدة، وحصوله على بطاقة الحضور الإلكترونية (بادج)، وطباعتها وقت الفعالية بشكل أسرع ومنظم، كما يتم وصول الشهادات بنفس اللحظة في نهاية الفعالية بعد إدخال رمز التحضير. وأضافت أن الخدمة توفر نظام البث المباشر للمؤتمرات والمحاضرات، سواء من داخل أو خارج المدينة وتمكّن جميع الممارسين الصحيين من الاستفادة من المتحدثين العالميين في معرفة التطور في التعليم الصحي من خلال مشاهدة الفعالية. من جانبهم قالت الدكتورة حنان الغامدي والدكتور تركي السديري: إن "إيميدقيت" أحد النجاحات وأبرزها عمل اتفاقية تعاون مع جامعة الملك عبدالعزيز بالكليات الصحية، في شراكة بإعداد الخطط والتطوير بكافة مجالات الفعاليات الصحية. وأردفوا: "نحن فخورون في "إيميدقيت" بأنها أول خدمة طبية بالمملكة تستخدم تقنية PWA(Progressive Web App، وهي نظام متطور عبارة عن تطبيق ويب تستخدم أحدث المزايا الموجودة في المتصفحات، وتبدو كأي تطبيق محمول، مميزاته: حجمه صغير لا يتجاوز 1MB في معظم الحالات، نظام عمله أسرع من التطبيق، آمن، يعمل حتى في حال عدم وجود اتصال بالإنترنت". ويتكون المشروع من خمس مراحل، وسيتم إطلاقها في المستقبل وفق جدول زمني خلال الفترة القادمة، والتي ستعمل على تسهيل وتنظيم جميع الفعاليات الصحية للجمعيات والممارسين الصحيين بشكل غير مسبوق، وتعمل خدمة "إيميدقيت" دومًا على ابتكار خدمات جديدة لخدمة القطاع الصحي والمساهمة في تطويره وخدمة رؤية 2030. وأسس المشروع ثلاثة أطباء هم: الدكتور تركي السديري، والدكتورة نور الأسعد، والدكتورة حنان الغامدي.

تعرف على مشروع "إيميدقيت".. أول موقع يخدم الكوادر الصحية بتقنية PWA بالمملكة هادي العصيمي سبق 2019-06-23 كشفت الدكتورة نور الأسعد مدير مشروع "إيميدقيت"، عن أول خدمة طبية إلكترونية متكاملة في المملكة تهتم وتتيح لجميع الجمعيات الصحية والجامعات والمستشفيات ومراكز التدريب؛ رفع ونشر جميع فعالياتها من مؤتمرات ومحاضرات وورش عمل، مع إمكانية إضافة جميع المعلومات الخاصة بالفعالية من الأوقات والمتحدثين وساعات التعليم وشهادات الحضور وقيمة الفعالية والإعلان والحجز والدفع المباشر؛ من خلال الموقع الإلكتروني للخدمة، وأيضًا تنظيم خريطة مواقع المعارض في الفعاليات الكبيرة، ويتم فيها عرض خريطة وتصميم المعرض لجميع مواقع الشركات ومعلوماتها؛ مما يسهل وينظم للزائر وصوله وتحركه داخل المعرض من خلال الضغط على أيقونات الشركات.



وقالت الدكتور نور: إنهم في "إيميدقيت" يسعون إلى أن تحقق الخدمة فائدة كبيرة لجميع الكوادر الصحية بالعثور على الفعاليات ذات الصلة بالتخصص المرغوب ومعلوماتها المتكاملة والساعات المعتمدة، والحجز عليها بنظام إلكتروني موحد لجميع المجالات الصحية، وتسجيل البيانات للممارس الصحي مرة واحدة، وحصوله على بطاقة الحضور الإلكترونية (بادج)، وطباعتها وقت الفعالية بشكل أسرع ومنظم، كما يتم وصول الشهادات بنفس اللحظة في نهاية الفعالية بعد إدخال رمز التحضير.



وأضافت أن الخدمة توفر نظام البث المباشر للمؤتمرات والمحاضرات، سواء من داخل أو خارج المدينة وتمكّن جميع الممارسين الصحيين من الاستفادة من المتحدثين العالميين في معرفة التطور في التعليم الصحي من خلال مشاهدة الفعالية.



من جانبهم قالت الدكتورة حنان الغامدي والدكتور تركي السديري: إن "إيميدقيت" أحد النجاحات وأبرزها عمل اتفاقية تعاون مع جامعة الملك عبدالعزيز بالكليات الصحية، في شراكة بإعداد الخطط والتطوير بكافة مجالات الفعاليات الصحية.



وأردفوا: "نحن فخورون في "إيميدقيت" بأنها أول خدمة طبية بالمملكة تستخدم تقنية PWA(Progressive Web App، وهي نظام متطور عبارة عن تطبيق ويب تستخدم أحدث المزايا الموجودة في المتصفحات، وتبدو كأي تطبيق محمول، مميزاته: حجمه صغير لا يتجاوز 1MB في معظم الحالات، نظام عمله أسرع من التطبيق، آمن، يعمل حتى في حال عدم وجود اتصال بالإنترنت".



ويتكون المشروع من خمس مراحل، وسيتم إطلاقها في المستقبل وفق جدول زمني خلال الفترة القادمة، والتي ستعمل على تسهيل وتنظيم جميع الفعاليات الصحية للجمعيات والممارسين الصحيين بشكل غير مسبوق، وتعمل خدمة "إيميدقيت" دومًا على ابتكار خدمات جديدة لخدمة القطاع الصحي والمساهمة في تطويره وخدمة رؤية 2030.



وأسس المشروع ثلاثة أطباء هم: الدكتور تركي السديري، والدكتورة نور الأسعد، والدكتورة حنان الغامدي.

23 يونيو 2019 - 20 شوّال 1440 10:38 PM

تعرف على مشروع "إيميدقيت".. أول موقع يخدم الكوادر الصحية بتقنية PWA بالمملكة تتيح للممارسين الصحيين الاستفادة ومعرفة التطور في التعليم الصحي من خلال موقع واحد





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كشفت الدكتورة نور الأسعد مدير مشروع "إيميدقيت"، عن أول خدمة طبية إلكترونية متكاملة في المملكة تهتم وتتيح لجميع الجمعيات الصحية والجامعات والمستشفيات ومراكز التدريب؛ رفع ونشر جميع فعالياتها من مؤتمرات ومحاضرات وورش عمل، مع إمكانية إضافة جميع المعلومات الخاصة بالفعالية من الأوقات والمتحدثين وساعات التعليم وشهادات الحضور وقيمة الفعالية والإعلان والحجز والدفع المباشر؛ من خلال الموقع الإلكتروني للخدمة، وأيضًا تنظيم خريطة مواقع المعارض في الفعاليات الكبيرة، ويتم فيها عرض خريطة وتصميم المعرض لجميع مواقع الشركات ومعلوماتها؛ مما يسهل وينظم للزائر وصوله وتحركه داخل المعرض من خلال الضغط على أيقونات الشركات.



وقالت الدكتور نور: إنهم في "إيميدقيت" يسعون إلى أن تحقق الخدمة فائدة كبيرة لجميع الكوادر الصحية بالعثور على الفعاليات ذات الصلة بالتخصص المرغوب ومعلوماتها المتكاملة والساعات المعتمدة، والحجز عليها بنظام إلكتروني موحد لجميع المجالات الصحية، وتسجيل البيانات للممارس الصحي مرة واحدة، وحصوله على بطاقة الحضور الإلكترونية (بادج)، وطباعتها وقت الفعالية بشكل أسرع ومنظم، كما يتم وصول الشهادات بنفس اللحظة في نهاية الفعالية بعد إدخال رمز التحضير.



وأضافت أن الخدمة توفر نظام البث المباشر للمؤتمرات والمحاضرات، سواء من داخل أو خارج المدينة وتمكّن جميع الممارسين الصحيين من الاستفادة من المتحدثين العالميين في معرفة التطور في التعليم الصحي من خلال مشاهدة الفعالية.



من جانبهم قالت الدكتورة حنان الغامدي والدكتور تركي السديري: إن "إيميدقيت" أحد النجاحات وأبرزها عمل اتفاقية تعاون مع جامعة الملك عبدالعزيز بالكليات الصحية، في شراكة بإعداد الخطط والتطوير بكافة مجالات الفعاليات الصحية.



وأردفوا: "نحن فخورون في "إيميدقيت" بأنها أول خدمة طبية بالمملكة تستخدم تقنية PWA(Progressive Web App، وهي نظام متطور عبارة عن تطبيق ويب تستخدم أحدث المزايا الموجودة في المتصفحات، وتبدو كأي تطبيق محمول، مميزاته: حجمه صغير لا يتجاوز 1MB في معظم الحالات، نظام عمله أسرع من التطبيق، آمن، يعمل حتى في حال عدم وجود اتصال بالإنترنت".



ويتكون المشروع من خمس مراحل، وسيتم إطلاقها في المستقبل وفق جدول زمني خلال الفترة القادمة، والتي ستعمل على تسهيل وتنظيم جميع الفعاليات الصحية للجمعيات والممارسين الصحيين بشكل غير مسبوق، وتعمل خدمة "إيميدقيت" دومًا على ابتكار خدمات جديدة لخدمة القطاع الصحي والمساهمة في تطويره وخدمة رؤية 2030.



وأسس المشروع ثلاثة أطباء هم: الدكتور تركي السديري، والدكتورة نور الأسعد، والدكتورة حنان الغامدي.