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مبادرة "السعودية الخضراء" في محافظة قلوة بالباحة

تشجير فناء ومحيط مبنى هيئة الأمر بالمعروف

شاركت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة قلوة، في منطقة الباحة، بتشجير فناء ومحيط مبنى الهيئة.

جاء ذلك انطلاقاً من "مبادرة السعودية الخضراء" التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله - بالتعاون مع البلدية وفرع البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة.

واستجابة لتوجيه الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند، بتشجير مباني فروع وهيئات ومراكز الرئاسة في جميع مناطق المملكة.

وقال مدير عام فرع الرئاسة العامة لمنطقة الباحة الشيخ منصور بن علي شراحيلي: إن توجيه الرئيس العام ينطلق من أهمية نظافة البيئة وما أعلنت عنه المملكة بسعيها لخفض انبعاثات الكربون بمقدار 278 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030.

وكذلك إعلان سمو ولي العهد عن بدء تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة للتشجير بزراعة أكثر من 450 مليون شجرة.

وأضاف أن الرئاسة وضعت خطة لإكمال تشجير مبانيها في جميع مناطق المملكة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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مبادرة "السعودية الخضراء" في محافظة قلوة بالباحة
سبق

شاركت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة قلوة، في منطقة الباحة، بتشجير فناء ومحيط مبنى الهيئة.

جاء ذلك انطلاقاً من "مبادرة السعودية الخضراء" التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله - بالتعاون مع البلدية وفرع البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة.

واستجابة لتوجيه الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند، بتشجير مباني فروع وهيئات ومراكز الرئاسة في جميع مناطق المملكة.

وقال مدير عام فرع الرئاسة العامة لمنطقة الباحة الشيخ منصور بن علي شراحيلي: إن توجيه الرئيس العام ينطلق من أهمية نظافة البيئة وما أعلنت عنه المملكة بسعيها لخفض انبعاثات الكربون بمقدار 278 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030.

وكذلك إعلان سمو ولي العهد عن بدء تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة للتشجير بزراعة أكثر من 450 مليون شجرة.

وأضاف أن الرئاسة وضعت خطة لإكمال تشجير مبانيها في جميع مناطق المملكة.

14 ديسمبر 2021 - 10 جمادى الأول 1443
06:24 PM

مبادرة "السعودية الخضراء" في محافظة قلوة بالباحة

تشجير فناء ومحيط مبنى هيئة الأمر بالمعروف

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صحيفة سبق الإلكترونية - الباحة
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شاركت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة قلوة، في منطقة الباحة، بتشجير فناء ومحيط مبنى الهيئة.

جاء ذلك انطلاقاً من "مبادرة السعودية الخضراء" التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله - بالتعاون مع البلدية وفرع البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة.

واستجابة لتوجيه الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند، بتشجير مباني فروع وهيئات ومراكز الرئاسة في جميع مناطق المملكة.

وقال مدير عام فرع الرئاسة العامة لمنطقة الباحة الشيخ منصور بن علي شراحيلي: إن توجيه الرئيس العام ينطلق من أهمية نظافة البيئة وما أعلنت عنه المملكة بسعيها لخفض انبعاثات الكربون بمقدار 278 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030.

وكذلك إعلان سمو ولي العهد عن بدء تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة للتشجير بزراعة أكثر من 450 مليون شجرة.

وأضاف أن الرئاسة وضعت خطة لإكمال تشجير مبانيها في جميع مناطق المملكة.

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بالأرقام

142 مليون ..

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20 أكتوبر
13,524
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