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مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا..100 ألف صفقة تقاسمت 125 مليون سهم

أقفل عند 8098.74 نقطة وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.1 مليارات ريال

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 193.23 نقطة ليقفل عند مستوى 8098.74 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.1 مليارات ريال.


وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 125 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 100 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 166 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 16 شركة على تراجع.


وكانت أسهم شركات أسمنت اليمامة، والفخارية، والتعاونية، وساب، وأسمنت العربية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات ثمار، والإنماء طوكيوم، والتأمين العربية، ودار الأركان، وتعليم ريت، فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.46% و2.00%.


فيما كانت أسهم شركات الإنماء، وأنعام القابضة، والجزيرة، ودار الأركان هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، والإنماء، وسابك، والاتصالات، وأنعام القابضة هي الأكثر نشاطًا في القيمة.


كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 436.37 نقطة ليقفل عند مستوى 6142.40 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 9 ملايين ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 200 ألف سهم تقاسمتها 846 صفقة.

مؤشر الأسهم السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا..100 ألف صفقة تقاسمت 125 مليون سهم
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 193.23 نقطة ليقفل عند مستوى 8098.74 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.1 مليارات ريال.


وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 125 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 100 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 166 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 16 شركة على تراجع.


وكانت أسهم شركات أسمنت اليمامة، والفخارية، والتعاونية، وساب، وأسمنت العربية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات ثمار، والإنماء طوكيوم، والتأمين العربية، ودار الأركان، وتعليم ريت، فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.46% و2.00%.


فيما كانت أسهم شركات الإنماء، وأنعام القابضة، والجزيرة، ودار الأركان هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، والإنماء، وسابك، والاتصالات، وأنعام القابضة هي الأكثر نشاطًا في القيمة.


كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 436.37 نقطة ليقفل عند مستوى 6142.40 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 9 ملايين ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 200 ألف سهم تقاسمتها 846 صفقة.

08 ديسمبر 2019 - 11 ربيع الآخر 1441
04:19 PM

مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا..100 ألف صفقة تقاسمت 125 مليون سهم

أقفل عند 8098.74 نقطة وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.1 مليارات ريال

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 193.23 نقطة ليقفل عند مستوى 8098.74 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.1 مليارات ريال.


وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 125 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 100 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 166 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 16 شركة على تراجع.


وكانت أسهم شركات أسمنت اليمامة، والفخارية، والتعاونية، وساب، وأسمنت العربية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات ثمار، والإنماء طوكيوم، والتأمين العربية، ودار الأركان، وتعليم ريت، فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.46% و2.00%.


فيما كانت أسهم شركات الإنماء، وأنعام القابضة، والجزيرة، ودار الأركان هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، والإنماء، وسابك، والاتصالات، وأنعام القابضة هي الأكثر نشاطًا في القيمة.


كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 436.37 نقطة ليقفل عند مستوى 6142.40 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 9 ملايين ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 200 ألف سهم تقاسمتها 846 صفقة.

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