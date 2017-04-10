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سلطنة عمان ترحب بمبادرة التحالف لوقف إطلاق النار في اليمن

دعت للعمل عليها وتغليب لغة الحوار للتوصل لاتفاق دائم

رحبت سلطنة عمان، بمبادرة تحالف دعم الشرعية في اليمن بوقف إطلاق النار، داعية جميع الأطراف اليمنية للبناء على هذه الخطوة والعمل على تغليب لغة الحوار؛ لتحقيق الأفكار والمبادرات السياسيّة والتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، للوصول إلى حلّ شامل للأزمة اليمنيّة.


وأعربت وزارة الخارجية في سلطنة عمان، في بيان؛ عن تأييدها لجهود الأمم المتحدة، والأفكار التي عرضها الأمين العام للأمم المتحدة في مجلس الأمن الدولي، مؤكدة دعمها لمهمة المبعوث الأممي إلى اليمن للوصول إلى حل سياسيّ شامل يحقق السلام والأمن في اليمن.

سلطنة عمان اليمن وقف إطلاق النار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سلطنة عمان ترحب بمبادرة التحالف لوقف إطلاق النار في اليمن
سبق

رحبت سلطنة عمان، بمبادرة تحالف دعم الشرعية في اليمن بوقف إطلاق النار، داعية جميع الأطراف اليمنية للبناء على هذه الخطوة والعمل على تغليب لغة الحوار؛ لتحقيق الأفكار والمبادرات السياسيّة والتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، للوصول إلى حلّ شامل للأزمة اليمنيّة.


وأعربت وزارة الخارجية في سلطنة عمان، في بيان؛ عن تأييدها لجهود الأمم المتحدة، والأفكار التي عرضها الأمين العام للأمم المتحدة في مجلس الأمن الدولي، مؤكدة دعمها لمهمة المبعوث الأممي إلى اليمن للوصول إلى حل سياسيّ شامل يحقق السلام والأمن في اليمن.

10 إبريل 2020 - 17 شعبان 1441
06:35 PM

سلطنة عمان ترحب بمبادرة التحالف لوقف إطلاق النار في اليمن

دعت للعمل عليها وتغليب لغة الحوار للتوصل لاتفاق دائم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
2
854

رحبت سلطنة عمان، بمبادرة تحالف دعم الشرعية في اليمن بوقف إطلاق النار، داعية جميع الأطراف اليمنية للبناء على هذه الخطوة والعمل على تغليب لغة الحوار؛ لتحقيق الأفكار والمبادرات السياسيّة والتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، للوصول إلى حلّ شامل للأزمة اليمنيّة.


وأعربت وزارة الخارجية في سلطنة عمان، في بيان؛ عن تأييدها لجهود الأمم المتحدة، والأفكار التي عرضها الأمين العام للأمم المتحدة في مجلس الأمن الدولي، مؤكدة دعمها لمهمة المبعوث الأممي إلى اليمن للوصول إلى حل سياسيّ شامل يحقق السلام والأمن في اليمن.

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