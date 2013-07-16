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اختفاء ناقلة نفط في مضيق هرمز.. وواشنطن تتهم إيران باحتجازها

لم تغلق نظام تتبعها الجغرافي خلال 3 أشهر

أفادت وكالة أسوشييتد برس، أن بيانات تتبع ناقلة نفط مقرها في الإمارات كانت تعبر مضيق هرمز، قد انجرفت نحو المياه الإيرانية وتوقفت عن بث موقعها قبل يومين؛ ما أثار مخاوف بشأن وضعها وسط توترات متزايدة بين إيران والولايات المتحدة.

ونقلت "أسوشييتد برس" عن القبطان رانجيث رجا، من مركز "رفينيتيف" للمعلومات، اليوم (الثلاثاء)؛ أن الناقلة التي ترفع علم بنما لم تغلق نظام تتبعها الجغرافي خلال ثلاثة أشهر من تشغيلها حول الإمارات؛ وفقًا لـ"قناة الحرة".

في غضون ذلك اتهم مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، إيران باحتجاز ناقلة النفط التي اختفت أثناء عبورها مضيق هرمز.

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اختفاء ناقلة نفط في مضيق هرمز.. وواشنطن تتهم إيران باحتجازها
سبق

أفادت وكالة أسوشييتد برس، أن بيانات تتبع ناقلة نفط مقرها في الإمارات كانت تعبر مضيق هرمز، قد انجرفت نحو المياه الإيرانية وتوقفت عن بث موقعها قبل يومين؛ ما أثار مخاوف بشأن وضعها وسط توترات متزايدة بين إيران والولايات المتحدة.

ونقلت "أسوشييتد برس" عن القبطان رانجيث رجا، من مركز "رفينيتيف" للمعلومات، اليوم (الثلاثاء)؛ أن الناقلة التي ترفع علم بنما لم تغلق نظام تتبعها الجغرافي خلال ثلاثة أشهر من تشغيلها حول الإمارات؛ وفقًا لـ"قناة الحرة".

في غضون ذلك اتهم مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، إيران باحتجاز ناقلة النفط التي اختفت أثناء عبورها مضيق هرمز.

16 يوليو 2019 - 13 ذو القعدة 1440
06:01 PM

اختفاء ناقلة نفط في مضيق هرمز.. وواشنطن تتهم إيران باحتجازها

لم تغلق نظام تتبعها الجغرافي خلال 3 أشهر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت وكالة أسوشييتد برس، أن بيانات تتبع ناقلة نفط مقرها في الإمارات كانت تعبر مضيق هرمز، قد انجرفت نحو المياه الإيرانية وتوقفت عن بث موقعها قبل يومين؛ ما أثار مخاوف بشأن وضعها وسط توترات متزايدة بين إيران والولايات المتحدة.

ونقلت "أسوشييتد برس" عن القبطان رانجيث رجا، من مركز "رفينيتيف" للمعلومات، اليوم (الثلاثاء)؛ أن الناقلة التي ترفع علم بنما لم تغلق نظام تتبعها الجغرافي خلال ثلاثة أشهر من تشغيلها حول الإمارات؛ وفقًا لـ"قناة الحرة".

في غضون ذلك اتهم مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، إيران باحتجاز ناقلة النفط التي اختفت أثناء عبورها مضيق هرمز.

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