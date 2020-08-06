انتقل إلى رحمة الله صباح أمس الأربعاء الشيخ سليمان بن عبدالعزيز آل سليمان رئيس محكمة التمييز بالرياض عضو مجلس القضاء الأعلى سابقًا، بسبب أزمة قلبية، رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان "إنا لله وإنا إليه راجعون".
رئيس محكمة التمييز بالرياض سابقًا في ذمة الله
انتقل إلى رحمة الله صباح أمس الأربعاء الشيخ سليمان بن عبدالعزيز آل سليمان رئيس محكمة التمييز بالرياض عضو مجلس القضاء الأعلى سابقًا، بسبب أزمة قلبية، رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان "إنا لله وإنا إليه راجعون".
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رئيس محكمة التمييز بالرياض سابقًا في ذمة اللهصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-08-06
06 أغسطس 2020 - 16 ذو الحجة 1441
11:47 PM
رئيس محكمة التمييز بالرياض سابقًا في ذمة الله
انتقل إلى رحمة الله صباح أمس الأربعاء الشيخ سليمان بن عبدالعزيز آل سليمان رئيس محكمة التمييز بالرياض عضو مجلس القضاء الأعلى سابقًا، بسبب أزمة قلبية، رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان "إنا لله وإنا إليه راجعون".
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