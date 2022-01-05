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الصين تسجل: 91 إصابة جديدة بكوفيد-19.. ولا وفيات إضافية

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأربعاء، تسجيل 91 إصابة جديدة مؤكّدة بفيروس كورونا، أمس الثلاثاء، انخفاضاً من 175 في اليوم السابق.

وسجل بر الصين الرئيس حتى نهاية يوم أمس 102932 إصابة مؤكدة، ولم تُسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتاً عند 4636.

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الصين تسجل: 91 إصابة جديدة بكوفيد-19.. ولا وفيات إضافية
سبق

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأربعاء، تسجيل 91 إصابة جديدة مؤكّدة بفيروس كورونا، أمس الثلاثاء، انخفاضاً من 175 في اليوم السابق.

وسجل بر الصين الرئيس حتى نهاية يوم أمس 102932 إصابة مؤكدة، ولم تُسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتاً عند 4636.

05 يناير 2022 - 2 جمادى الآخر 1443
08:26 AM

الصين تسجل: 91 إصابة جديدة بكوفيد-19.. ولا وفيات إضافية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بكين
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أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأربعاء، تسجيل 91 إصابة جديدة مؤكّدة بفيروس كورونا، أمس الثلاثاء، انخفاضاً من 175 في اليوم السابق.

وسجل بر الصين الرئيس حتى نهاية يوم أمس 102932 إصابة مؤكدة، ولم تُسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتاً عند 4636.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,216
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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13,229
38 مليار ..

38 مليار ..

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14,686
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