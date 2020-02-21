كأس العرب للشباب: ليبيا تتأهل.. والسنغال والجزائر تكسبان

تغلب اليوم منتخب السنغال على نظيره السوداني بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب نادي الرياض بمدينة الرياض ضمن الجولة الثانية للمجموعة الرابعة لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب لكرة القدم تحت 20 عامًا.

وسجّل أهداف السنغال سامبا ديالو عند الدقيقة الـ27، ونيخور با عند الدقيقة الـ41، وبابي سار عند الدقيقة 42، فيما سجل هدف السودان توفيق يوسف عند الدقيقة الـ51.

وبذلك ارتفع رصيد السنغال إلى 4 نقاط في المركز الثاني، وبقي السودان بدون نقاط في المركز الرابع.

وفي اللقاء الثاني للمجموعة على الملعب نفسه تأهل منتخب ليبيا إلى ربع النهائي بعد الفوز على الإمارات بهدفين مقابل هدف، سجلهما إبراهيم أبريك عند الدقيقة الـ13، وأسامة الصريط عند الدقيقة الـ79، فيما سجّل هدف الإمارات محمد الحمادي عند الدقيقة الـ63.

وارتفع رصيد المنتخب الليبي بعد الفوز إلى 6 نقاط في المركز الأول، وتجمد رصيد الإمارات عند نقطة واحدة في المركز الثالث.

وفي المجموعة الثالثة حسم التعادل الإيجابي مواجهة المنتخب السعودي مع نظيره منتخب مصر بهدفين لكل منهما.

سجل هدفَي المنتخب المصري حسام عبد المجيد وأسامة فيصل في الدقيقتين الثامنة والـ44، وسجل المنتخب السعودي هدفين عن طريق محمد خليل مران وأيمن يحيى أحمد في الدقيقتين الـ54 والـ89.

وفي اللقاء الثاني للمجموعة فاز منتخب الجزائر على نظيره الفلسطيني بهدف دون رد في اللقاء الذي أقيم على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخُبر.

ويدين المنتخب الجزائري بالفضل للاعب مروان رزوقي صاحب الهدف الوحيد الذي سجله في الدقيقة الـ5 من زمن اللقاء.

ورفع المنتخب السعودي رصيده إلى أربع نقاط في صدارة الترتيب، بفارق الأهداف عن المنتخب المصري صاحب المركز الثاني، كما رفع منتخب الجزائر رصيده إلى 3 نقاط، فيما بقي المنتخب الفلسطيني من دون أي نقاط.