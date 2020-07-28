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شاهد.. عمالة وافدة تعيق قنوات تصريف المياه بالطائف والأمانة تكشفهم

يرمون الأثاث القديم عبر مياه الأمطار الجارية.. والأمن يستلمهم

أغلقت أمانة محافظة الطائف أحد المحلات، تعمدَ عمالته في التخلص من بعض الأثاث القديم والتالف لديهم برميه عبر سيول الأمطار الجارية، فيما رصدت الأمانة تلك الحالة المتعمدة عبر مقطع فيديو ثبتَ مخالفتهم.

من جانبهم وقف مراقبون بالأمانة على المحل وتم إغلاقه بانتظار تغريمه، فيما سلموا العمالة الوافدة والذين ظهروا بمقطع الفيديو الراصد لهم للجهات الأمنية وبدورها ستحيلهم للنيابة العامة للتعامل معهم نظامًا وفق ما ارتكبوه من مخالفة تستوجب معاقبتهم.

وكان قد تعمد بعض العمالة الوافدة الذين يعملون بأحد المحلات بالطائف، في التخلص من بعض الأثاث القديم لديهم، وذلك برميه عبر مياه الأمطار الجارية، وتصريفه دون أن ينقل منهم بالطريقة الصحيحة، متسببين في ذلك بإعاقة قنوات التصريف التي نفذتها الأمانة وتعرضها للإنسداد، ما يحدث تراكمًا لمياه الأمطار وإعاقة للحركة.

ورصدت "أمانة الطائف" عبر مقطع فيديو عمالة وافدة تعمل بمحل، حيث وبدلًا من التخلص من بعض الأثاث القديم لديهم ومنه "الكنب" والذي من المفترض نقله ورميه بالمكان المخصص، قاموا بتصريفه ورميه عبر سيول مياه الأمطار الجارية والتي بدورها جرفته، وتسبب في إبطاء عملية تصريف تلك المياه عبر قنوات التصريف المنفذة وربما إتلافها أو انسدادها، ما يزيد من تراكم المياه بسبب ذلك العبث واليد التي طالت وأتلفت وأعاقت عملية التصريف لمياه الأمطار .
يشار إلى أن الأمانة بالطائف كانت قد رصدت حالات مشابهة في عموم المحافظة لمن يتعمد التخلص من بعض قطع الأثاث والنفايات والسيارات الخربة وغيرها تصريفها ورميها في مياه الأمطار أثناء جريانها وقت هطولها كوسيلة تهدف للتخلص السريع منها، الأمر الذي يعيق عمل قنوات التصريف والتي نفذت وفق مشاريع طرحتها الدولة وكلفته مبالغ طائلة، ويعرضها للانسداد ومن ثمَ تراكم مياه الأمطار والتي تبقى دون تصريف.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. عمالة وافدة تعيق قنوات تصريف المياه بالطائف والأمانة تكشفهم
سبق

أغلقت أمانة محافظة الطائف أحد المحلات، تعمدَ عمالته في التخلص من بعض الأثاث القديم والتالف لديهم برميه عبر سيول الأمطار الجارية، فيما رصدت الأمانة تلك الحالة المتعمدة عبر مقطع فيديو ثبتَ مخالفتهم.

من جانبهم وقف مراقبون بالأمانة على المحل وتم إغلاقه بانتظار تغريمه، فيما سلموا العمالة الوافدة والذين ظهروا بمقطع الفيديو الراصد لهم للجهات الأمنية وبدورها ستحيلهم للنيابة العامة للتعامل معهم نظامًا وفق ما ارتكبوه من مخالفة تستوجب معاقبتهم.

وكان قد تعمد بعض العمالة الوافدة الذين يعملون بأحد المحلات بالطائف، في التخلص من بعض الأثاث القديم لديهم، وذلك برميه عبر مياه الأمطار الجارية، وتصريفه دون أن ينقل منهم بالطريقة الصحيحة، متسببين في ذلك بإعاقة قنوات التصريف التي نفذتها الأمانة وتعرضها للإنسداد، ما يحدث تراكمًا لمياه الأمطار وإعاقة للحركة.

ورصدت "أمانة الطائف" عبر مقطع فيديو عمالة وافدة تعمل بمحل، حيث وبدلًا من التخلص من بعض الأثاث القديم لديهم ومنه "الكنب" والذي من المفترض نقله ورميه بالمكان المخصص، قاموا بتصريفه ورميه عبر سيول مياه الأمطار الجارية والتي بدورها جرفته، وتسبب في إبطاء عملية تصريف تلك المياه عبر قنوات التصريف المنفذة وربما إتلافها أو انسدادها، ما يزيد من تراكم المياه بسبب ذلك العبث واليد التي طالت وأتلفت وأعاقت عملية التصريف لمياه الأمطار .
يشار إلى أن الأمانة بالطائف كانت قد رصدت حالات مشابهة في عموم المحافظة لمن يتعمد التخلص من بعض قطع الأثاث والنفايات والسيارات الخربة وغيرها تصريفها ورميها في مياه الأمطار أثناء جريانها وقت هطولها كوسيلة تهدف للتخلص السريع منها، الأمر الذي يعيق عمل قنوات التصريف والتي نفذت وفق مشاريع طرحتها الدولة وكلفته مبالغ طائلة، ويعرضها للانسداد ومن ثمَ تراكم مياه الأمطار والتي تبقى دون تصريف.

28 يوليو 2020 - 7 ذو الحجة 1441
05:59 PM

شاهد.. عمالة وافدة تعيق قنوات تصريف المياه بالطائف والأمانة تكشفهم

يرمون الأثاث القديم عبر مياه الأمطار الجارية.. والأمن يستلمهم

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فهد العتيبي - الطائف
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8,747

أغلقت أمانة محافظة الطائف أحد المحلات، تعمدَ عمالته في التخلص من بعض الأثاث القديم والتالف لديهم برميه عبر سيول الأمطار الجارية، فيما رصدت الأمانة تلك الحالة المتعمدة عبر مقطع فيديو ثبتَ مخالفتهم.

من جانبهم وقف مراقبون بالأمانة على المحل وتم إغلاقه بانتظار تغريمه، فيما سلموا العمالة الوافدة والذين ظهروا بمقطع الفيديو الراصد لهم للجهات الأمنية وبدورها ستحيلهم للنيابة العامة للتعامل معهم نظامًا وفق ما ارتكبوه من مخالفة تستوجب معاقبتهم.

وكان قد تعمد بعض العمالة الوافدة الذين يعملون بأحد المحلات بالطائف، في التخلص من بعض الأثاث القديم لديهم، وذلك برميه عبر مياه الأمطار الجارية، وتصريفه دون أن ينقل منهم بالطريقة الصحيحة، متسببين في ذلك بإعاقة قنوات التصريف التي نفذتها الأمانة وتعرضها للإنسداد، ما يحدث تراكمًا لمياه الأمطار وإعاقة للحركة.

ورصدت "أمانة الطائف" عبر مقطع فيديو عمالة وافدة تعمل بمحل، حيث وبدلًا من التخلص من بعض الأثاث القديم لديهم ومنه "الكنب" والذي من المفترض نقله ورميه بالمكان المخصص، قاموا بتصريفه ورميه عبر سيول مياه الأمطار الجارية والتي بدورها جرفته، وتسبب في إبطاء عملية تصريف تلك المياه عبر قنوات التصريف المنفذة وربما إتلافها أو انسدادها، ما يزيد من تراكم المياه بسبب ذلك العبث واليد التي طالت وأتلفت وأعاقت عملية التصريف لمياه الأمطار .
يشار إلى أن الأمانة بالطائف كانت قد رصدت حالات مشابهة في عموم المحافظة لمن يتعمد التخلص من بعض قطع الأثاث والنفايات والسيارات الخربة وغيرها تصريفها ورميها في مياه الأمطار أثناء جريانها وقت هطولها كوسيلة تهدف للتخلص السريع منها، الأمر الذي يعيق عمل قنوات التصريف والتي نفذت وفق مشاريع طرحتها الدولة وكلفته مبالغ طائلة، ويعرضها للانسداد ومن ثمَ تراكم مياه الأمطار والتي تبقى دون تصريف.

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