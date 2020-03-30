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بلجيكا: 82 وفاة جديدة بـ"كورونا" والإجمالي يصل إلى 513

رئيس قسم الأمراض الفيروسية: معدل الوباء يتناقص لدينا

أعلنت الهيئة الاتحادية للصحة العامة وسلامة الأغذية والبيئة البلجيكية، عن تسجيل 82 حالة وفاة جديدة بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"؛ ليصل العدد الكلي للوفيات منذ تفشي الفيروس إلى 513 حالة وفاة.

ووفق ما نقلته "سبوتنيك" عن الوكالة الإخبارية البلجيكية "ها إل إن"، قالت "الهيئة"، خلال مؤتمر صحفي: توفي 82 شخصًا جراء الإصابة بجائحة فيروس كورونا في بلادنا؛ لترتفع أعداد حالات الوفيات في بلجيكا إلى 513".

وقال رئيس قسم الأمراض الفيروسية، ستيفن فان خوت، في جامعة خينت، خلال المؤتمر الصحفي: وفق ما تشير إليه الأرقام اليوم؛ فإننا نلاحظ أن معدل انتشار الوباء يتناقص في بلجيكا.

وأشار إلى دخول 536 مريضًا، يوم أمس، إلى المستشفيات جراء الإصابة بجائحة "كوفيد-19"، ليبلغ بذلك إجمالي أعداد المرضى في المستشفيات 4525 مريضًا، منهم 927 مريضًا في العناية المركزة.

وغادر 168 مريضًا المستشفى، بعد تحسّن حالتهم الصحية؛ ليصل مجموع المرضى الذين تم السماح لهم بالخروج إلى 1527 مريضًا.

بلجيكا فيروس كورونا الجديد

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بلجيكا: 82 وفاة جديدة بـ"كورونا" والإجمالي يصل إلى 513
سبق

أعلنت الهيئة الاتحادية للصحة العامة وسلامة الأغذية والبيئة البلجيكية، عن تسجيل 82 حالة وفاة جديدة بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"؛ ليصل العدد الكلي للوفيات منذ تفشي الفيروس إلى 513 حالة وفاة.

ووفق ما نقلته "سبوتنيك" عن الوكالة الإخبارية البلجيكية "ها إل إن"، قالت "الهيئة"، خلال مؤتمر صحفي: توفي 82 شخصًا جراء الإصابة بجائحة فيروس كورونا في بلادنا؛ لترتفع أعداد حالات الوفيات في بلجيكا إلى 513".

وقال رئيس قسم الأمراض الفيروسية، ستيفن فان خوت، في جامعة خينت، خلال المؤتمر الصحفي: وفق ما تشير إليه الأرقام اليوم؛ فإننا نلاحظ أن معدل انتشار الوباء يتناقص في بلجيكا.

وأشار إلى دخول 536 مريضًا، يوم أمس، إلى المستشفيات جراء الإصابة بجائحة "كوفيد-19"، ليبلغ بذلك إجمالي أعداد المرضى في المستشفيات 4525 مريضًا، منهم 927 مريضًا في العناية المركزة.

وغادر 168 مريضًا المستشفى، بعد تحسّن حالتهم الصحية؛ ليصل مجموع المرضى الذين تم السماح لهم بالخروج إلى 1527 مريضًا.

30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441
02:25 PM

بلجيكا: 82 وفاة جديدة بـ"كورونا" والإجمالي يصل إلى 513

رئيس قسم الأمراض الفيروسية: معدل الوباء يتناقص لدينا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الهيئة الاتحادية للصحة العامة وسلامة الأغذية والبيئة البلجيكية، عن تسجيل 82 حالة وفاة جديدة بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"؛ ليصل العدد الكلي للوفيات منذ تفشي الفيروس إلى 513 حالة وفاة.

ووفق ما نقلته "سبوتنيك" عن الوكالة الإخبارية البلجيكية "ها إل إن"، قالت "الهيئة"، خلال مؤتمر صحفي: توفي 82 شخصًا جراء الإصابة بجائحة فيروس كورونا في بلادنا؛ لترتفع أعداد حالات الوفيات في بلجيكا إلى 513".

وقال رئيس قسم الأمراض الفيروسية، ستيفن فان خوت، في جامعة خينت، خلال المؤتمر الصحفي: وفق ما تشير إليه الأرقام اليوم؛ فإننا نلاحظ أن معدل انتشار الوباء يتناقص في بلجيكا.

وأشار إلى دخول 536 مريضًا، يوم أمس، إلى المستشفيات جراء الإصابة بجائحة "كوفيد-19"، ليبلغ بذلك إجمالي أعداد المرضى في المستشفيات 4525 مريضًا، منهم 927 مريضًا في العناية المركزة.

وغادر 168 مريضًا المستشفى، بعد تحسّن حالتهم الصحية؛ ليصل مجموع المرضى الذين تم السماح لهم بالخروج إلى 1527 مريضًا.

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