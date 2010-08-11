"الصحة" تقدم 55 خدمة هاتفية في يوم عرفة عبر "937".. تهدئة حاجة وتوفير أدوية لآخر وإرشاد تائهين وترجمة للمنومين

ساعدت ثلاثة حجاج على الانضمام للقافلة الطبية

قدمت "الصحة" عبر مركز 937، والذي يعدّ من ضمن منظومتها العاملة في موسم الحج، أكثر من 55 خدمة هاتفية لضيوف الرحمن خلال يوم عرفة، شملت خدمات ترجمة وإرشاد للمنشآت الصحية والتعامل مع بلاغات مفقودين.

وتضمنت الخدمات التي قدمها المركز، تهدئة حاجة إندونيسية أدخلت لأحد المستشفيات لمعاناتها من وعكة صحية، حيث تعرضت لحالة هلع وخوف من عدم تمكنها لأداء الحج خاصة بأنها لا تجيد التحدث باللغة العربية أو الإنجليزية.

المنشأة الصحية تواصلت مع مركز "937"، وتم التواصل مع الحاجة بلغتها من قبل المترجمين بالمركز، حيث تمّت طمأنتها وإبلاغها بتمكينها من أداء الحج عبر القافلة الطبية لوزارة الصحة وإفهامها بأن الخدمات الصحية المقدمة لها مجانية، وهو ما أدى لهدوئها وتفهّمها.

واشتملت الخدمات التي قدّمها المركز على التنسيق لتمكين ثلاثة حجاج من الانضمام للقافلة الطبية بوزارة الصحة، حيث كان الحجاج الثلاثة منومين في مستشفيات وزارة الصحة، وبعد تحسّن حالاتهم أمس تقرر خروجهم، ولكن تبيّن أن الحملات الخاصة بهم غادرت إلى مشعر عرفة، وحرصاً على تمكين الحجاج الثلاثة من أداء الحج تم التنسيق لضمّهم للقافلة.

وتلقّى المركز اتصالاً من حاجّ يشتكي من نقص إبر الإنسولين، حيث تم توفيرها له من أقرّ منشأة.

يشار إلى أن مركز "937" يعمل على استقبال الاستشارات الطبية لضيوف الرحمن وبلاغات الحجاج العاجلة، والاستفسار عن الخدمات الصحية ومواقع المنشآت الصحية في المشاعر المقدسة، وذلك عبر ثماني لغات "إنجليزي، تركي، أردو، فارسي، سواحلي، فرنسي، روسي، إندونيسي".

ويسهم المركز في توعية الحجاج عن طرق الوقاية من الأمراض، إلى جانب استقبال مكالمات الحجاج الخاصة بطلب الخدمات الطبية في حالة احتياجهم، وذلك بالتعاون مع غرف العمليات في الحج، كما يعد مركز خدمة "937" أحد أهم المبادرات في "الصحة"، والتي تهدف إلى تقديم الخدمات الطبية عبر الاتصال الهاتفي على المركز.

ويعمل في مركز "937" إداريون، وأخصائيون، واستشاريون، يقدمون الخدمة للمتصل يومياً باستجابة سريعة من داخل المملكة وخارجها، ويلبون احتياجاتهم الصحية الأولية وفق آلية تضمن بعون الله تعالى استقبال أكبر عدد ممكن من المتصلين وتقديم ما يحتاجون من خدمات.