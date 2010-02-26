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"إيمان ششة": مقطع علاج داء السكري بالشعير والحمص غير صحيح

قالت إن العلاج يتم بخطوات تشمل النظام الغذائي والرياضة والأدوية الموصوفة

أكدت الدكتورة إيمان ششة، استشاري الغدد الصماء والسكري، عدم صحة المعلومات ‏الواردة في مقطع فيديو ادّعى صاحبه بأنه علاج داء السكري عن طريق الشعير والحمص واللوز.

وقالت ضمن فقرة تصحيح مفهوم في برنامج معالي المواطن، أمس الأحد، تعليقًا على المقطع المتداول على منصات مواقع التواصل والواتساب: "الكلام الذي سمعناه في الفيديو غير صحيح، والصحيح أن الأشخاص المصابين بالسكري يتبعون النصائح من الطبيب المعالج".

وأشارت إلى أن علاج السكري يمر بثلاث خطوات: الأولى بالتزام الغذاء الصحي بالإكثار من الخضراوات والألياف وتجنب السكريات والحلويات والتقليل من الدهنيات، وثانيًا: ممارسة الرياضة اليومية والنشاط البدني على الأقل 30 دقيقة يوميًا لمدة 5 مرات في الأسبوع، وثالثًا: والأهم تناول الأدوية الموصوفة من الطبيب المعالج.

وحول سلامة الأدوية أكدت الدكتورة إيمان ششة أن أي دواء يوصفه الطبيب المعالج يخضع للاختبارات والفحوص الطبية والمخبرية، لكي يكون آمنًا على سلامة وصحة وحياة المريض والمضاعفات الجانبية على صحته من خلال اختباره من شركات الدواء وغيرها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"إيمان ششة": مقطع علاج داء السكري بالشعير والحمص غير صحيح
سبق

أكدت الدكتورة إيمان ششة، استشاري الغدد الصماء والسكري، عدم صحة المعلومات ‏الواردة في مقطع فيديو ادّعى صاحبه بأنه علاج داء السكري عن طريق الشعير والحمص واللوز.

وقالت ضمن فقرة تصحيح مفهوم في برنامج معالي المواطن، أمس الأحد، تعليقًا على المقطع المتداول على منصات مواقع التواصل والواتساب: "الكلام الذي سمعناه في الفيديو غير صحيح، والصحيح أن الأشخاص المصابين بالسكري يتبعون النصائح من الطبيب المعالج".

وأشارت إلى أن علاج السكري يمر بثلاث خطوات: الأولى بالتزام الغذاء الصحي بالإكثار من الخضراوات والألياف وتجنب السكريات والحلويات والتقليل من الدهنيات، وثانيًا: ممارسة الرياضة اليومية والنشاط البدني على الأقل 30 دقيقة يوميًا لمدة 5 مرات في الأسبوع، وثالثًا: والأهم تناول الأدوية الموصوفة من الطبيب المعالج.

وحول سلامة الأدوية أكدت الدكتورة إيمان ششة أن أي دواء يوصفه الطبيب المعالج يخضع للاختبارات والفحوص الطبية والمخبرية، لكي يكون آمنًا على سلامة وصحة وحياة المريض والمضاعفات الجانبية على صحته من خلال اختباره من شركات الدواء وغيرها.

26 فبراير 2018 - 10 جمادى الآخر 1439
03:20 AM

"إيمان ششة": مقطع علاج داء السكري بالشعير والحمص غير صحيح

قالت إن العلاج يتم بخطوات تشمل النظام الغذائي والرياضة والأدوية الموصوفة

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
6
11,752

أكدت الدكتورة إيمان ششة، استشاري الغدد الصماء والسكري، عدم صحة المعلومات ‏الواردة في مقطع فيديو ادّعى صاحبه بأنه علاج داء السكري عن طريق الشعير والحمص واللوز.

وقالت ضمن فقرة تصحيح مفهوم في برنامج معالي المواطن، أمس الأحد، تعليقًا على المقطع المتداول على منصات مواقع التواصل والواتساب: "الكلام الذي سمعناه في الفيديو غير صحيح، والصحيح أن الأشخاص المصابين بالسكري يتبعون النصائح من الطبيب المعالج".

وأشارت إلى أن علاج السكري يمر بثلاث خطوات: الأولى بالتزام الغذاء الصحي بالإكثار من الخضراوات والألياف وتجنب السكريات والحلويات والتقليل من الدهنيات، وثانيًا: ممارسة الرياضة اليومية والنشاط البدني على الأقل 30 دقيقة يوميًا لمدة 5 مرات في الأسبوع، وثالثًا: والأهم تناول الأدوية الموصوفة من الطبيب المعالج.

وحول سلامة الأدوية أكدت الدكتورة إيمان ششة أن أي دواء يوصفه الطبيب المعالج يخضع للاختبارات والفحوص الطبية والمخبرية، لكي يكون آمنًا على سلامة وصحة وحياة المريض والمضاعفات الجانبية على صحته من خلال اختباره من شركات الدواء وغيرها.

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