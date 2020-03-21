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"الصحة" تعلن ارتفاع أعداد المتعافين من "كورونا" إلى 16 حالة

قال متحدث وزارة الصحة: إن عدد المتعافين من فيروس "كورونا" يسجل ارتفاعاً، حيث تم تسجيل 8 حالات تعافٍ جديدة، ليصبح إجمالي الحالات المتعافية 16 حالة.

وكان المتحدث قد أوضح اليوم أنه تم تسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، وإجمالي الحالات يصل إلى 392 حالة، مبيناً أن الوزارة تعمل على توفير جميع الخدمات الصحية لمواجهة "كورونا".

وجدد المتحدث الدعوة للبقاء في المنازل؛ للمساهمة في منع انتشار الفيروس.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة" تعلن ارتفاع أعداد المتعافين من "كورونا" إلى 16 حالة
سبق

قال متحدث وزارة الصحة: إن عدد المتعافين من فيروس "كورونا" يسجل ارتفاعاً، حيث تم تسجيل 8 حالات تعافٍ جديدة، ليصبح إجمالي الحالات المتعافية 16 حالة.

وكان المتحدث قد أوضح اليوم أنه تم تسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، وإجمالي الحالات يصل إلى 392 حالة، مبيناً أن الوزارة تعمل على توفير جميع الخدمات الصحية لمواجهة "كورونا".

وجدد المتحدث الدعوة للبقاء في المنازل؛ للمساهمة في منع انتشار الفيروس.

21 مارس 2020 - 26 رجب 1441
03:53 PM
اخر تعديل
21 مارس 2020 - 26 رجب 1441
05:03 PM

"الصحة" تعلن ارتفاع أعداد المتعافين من "كورونا" إلى 16 حالة

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
4
24,829

قال متحدث وزارة الصحة: إن عدد المتعافين من فيروس "كورونا" يسجل ارتفاعاً، حيث تم تسجيل 8 حالات تعافٍ جديدة، ليصبح إجمالي الحالات المتعافية 16 حالة.

وكان المتحدث قد أوضح اليوم أنه تم تسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، وإجمالي الحالات يصل إلى 392 حالة، مبيناً أن الوزارة تعمل على توفير جميع الخدمات الصحية لمواجهة "كورونا".

وجدد المتحدث الدعوة للبقاء في المنازل؛ للمساهمة في منع انتشار الفيروس.

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