في عرعر .. شاب ينهي معاناة صديقه ويتبرع له بكليته

وفاءً للصداقة التي جمعتهما منذ سنوات

أنهى الشاب "أحمد سيف العنزي" من مدينة عرعر، معاناة صديقه "محمد غياض السويلمي" بسبب الفشل الكلوي، وذلك بتبرعه له بكليته.

وكان الشاب "السويلمي" يعاني الفشل الكلوي منذ سنتين ونصف السنة، وبعد إجراء الفحوص الطبية التي أثبتت التوافق في الأعضاء بينه وصديقه، أُجريت العملية في مستشفى الملك فهد بالدمام، وقدمت وفاءً للصداقة التي جمعتهما منذ سنوات.

من جانب ثانٍ، قال شقيق السويلمي "محمد السويلمي" لـ"سبق" إن ما قام به صديقه أصبح مضرب مثل في الوفاء والتضحية في إنهاء المعاناة.

من جانب آخر، قدم عددٌ من الشعراء في مدينة عرعر الكثير من قصائد الثناء لتلك الأعمال الإنسانية، والتي لاقت تفاعلاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.