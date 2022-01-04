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إصابات "كورونا" تتزايد في الخليج .. ما يقارب 9 آلاف إصابة خلال 24 ساعة

تسجيل المملكة 2585 حالة اليوم الثلاثاء يعد ثاني أعلى نسبة منذ يونيو 2020

تتزايد الإصابات بفيروس كورونا "كوفيد-19" في الخليج، حيث تضاعفت الأعداد اليومية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وسجلت دول الخليج خلال 24 ساعة ما يقارب 9 آلاف حالة إصابة كورونا، حيث أعلنت السعودية أكبر دولة خليجية اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 2585 حالة، في حين سجلت الإمارات 2581 وقطر 1695 وعمان 232 فيما أعلنت الكويت عن 982 والبحرين 880 حالة (يوم أمس الاثنين).

ويعد تسجيل 2585 حالة كورونا في السعودية اليوم الثلاثاء ثاني أعلى نسبة منذ يونيو 2020 حين سجلت السعودية 4700 حالة كورونا.

وأكدت جميع دول الخليج الست حالات لمتغير أوميكرون في أراضيها، وفي ديسمبر 30 الماضي، ألزمت السعودية جميع المواطنين والمقيمين بارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن المغلقة والمفتوحة والأنشطة والفعاليات.

ووفقًا لمركز الإحصاء الخليجي، تجاوز عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون الـ 95 مليون جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 97.3 %، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 97.9 % .

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إصابات "كورونا" تتزايد في الخليج .. ما يقارب 9 آلاف إصابة خلال 24 ساعة
سبق

تتزايد الإصابات بفيروس كورونا "كوفيد-19" في الخليج، حيث تضاعفت الأعداد اليومية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وسجلت دول الخليج خلال 24 ساعة ما يقارب 9 آلاف حالة إصابة كورونا، حيث أعلنت السعودية أكبر دولة خليجية اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 2585 حالة، في حين سجلت الإمارات 2581 وقطر 1695 وعمان 232 فيما أعلنت الكويت عن 982 والبحرين 880 حالة (يوم أمس الاثنين).

ويعد تسجيل 2585 حالة كورونا في السعودية اليوم الثلاثاء ثاني أعلى نسبة منذ يونيو 2020 حين سجلت السعودية 4700 حالة كورونا.

وأكدت جميع دول الخليج الست حالات لمتغير أوميكرون في أراضيها، وفي ديسمبر 30 الماضي، ألزمت السعودية جميع المواطنين والمقيمين بارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن المغلقة والمفتوحة والأنشطة والفعاليات.

ووفقًا لمركز الإحصاء الخليجي، تجاوز عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون الـ 95 مليون جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 97.3 %، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 97.9 % .

04 يناير 2022 - 1 جمادى الآخر 1443
11:07 PM

إصابات "كورونا" تتزايد في الخليج .. ما يقارب 9 آلاف إصابة خلال 24 ساعة

تسجيل المملكة 2585 حالة اليوم الثلاثاء يعد ثاني أعلى نسبة منذ يونيو 2020

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خالد علي - الرياض
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تتزايد الإصابات بفيروس كورونا "كوفيد-19" في الخليج، حيث تضاعفت الأعداد اليومية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وسجلت دول الخليج خلال 24 ساعة ما يقارب 9 آلاف حالة إصابة كورونا، حيث أعلنت السعودية أكبر دولة خليجية اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 2585 حالة، في حين سجلت الإمارات 2581 وقطر 1695 وعمان 232 فيما أعلنت الكويت عن 982 والبحرين 880 حالة (يوم أمس الاثنين).

ويعد تسجيل 2585 حالة كورونا في السعودية اليوم الثلاثاء ثاني أعلى نسبة منذ يونيو 2020 حين سجلت السعودية 4700 حالة كورونا.

وأكدت جميع دول الخليج الست حالات لمتغير أوميكرون في أراضيها، وفي ديسمبر 30 الماضي، ألزمت السعودية جميع المواطنين والمقيمين بارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن المغلقة والمفتوحة والأنشطة والفعاليات.

ووفقًا لمركز الإحصاء الخليجي، تجاوز عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون الـ 95 مليون جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 97.3 %، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 97.9 % .

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,215
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,229
38 مليار ..

38 مليار ..

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14,683
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2.5 مليار ..

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