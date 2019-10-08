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طلاب وطالبات تعليم الرياض يتأهلون لأولمبياد الروبوت العالمي بالمجر

بتحقيقهم المركزَ الأول في أربع فئات من أصل ست في التصفيات

اكتسح طلاب وطالبات الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض، أولمبياد الروبوت العالمي wro على مستوى المملكة؛ وذلك بتحقيقهم المركز الأول في أربع فئات من أصل ست في التصفيات التي أقيمت في الصالات الخضراء في الرياض، المؤهلة لتمثيل المملكة عالميًّا في المجر.

وبهذه المناسبة هنّأ المدير العام للتعليم في منطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، طلاب وطالبات مدارس التعلم الذكي "بنين" على تحقيق المركز الأول في الفئة العادية ثانوي، والمركز الأول في فئة كرة القدم، ومدارس شروق المعرفة "بنين" بالمركز الأول في الفئة العادية متوسط، ومدارس التعلم الذكي "بنات" بالمركز الأول في الفئة العادية متوسط. وقال: "أشكر أبنائي وبناتي فخر تعليم الرياض على تحقيق هذا الإنجاز النوعي، الذي أهلهم إلى تمثيل المملكة لأول مرة في الأولمبياد العالمي في دولة المجر، وأشكر منسوبي مدارسهم وأسرهم على إعدادهم وتأهيلهم".

كما هنّأ الوهيبي طلاب مدارس الأمجاد على تحقيق المركز الثاني في الفئة المفتوحة ثانوي، وطلاب مدارس الأرقم على تحقيق المركز الثاني في الفئة المفتوحة متوسط، إضافة إلى طالبات مدارس الفرسان العالمية على تحقيق المركز الثاني في الفئة العادية ثانوي، على مستوى المملكة.

وأوضح الوهيبي أنه كل إنجاز يتحقق في الرياض – وفي المملكة عامة – لا يسعنا إلا أن نحمد الله ونشكره أننا في وطن عظيم يشجّع ويدعم مبدعيه من الجنسين، لينافسوا في أهم المحافل الإقليمية والعالمية، ويرتقوا به إلى أعلى المراتب"، مؤكدًا: "نحن أهل لذلك نظرًا إلى ما وجدناه من دعم غير محدود، وتحفيز تجاوز الحدود؛ لنسهم معًا في تحقيق رؤية المملكة 2030، رؤية الشباب والمستقبل والأمل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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طلاب وطالبات تعليم الرياض يتأهلون لأولمبياد الروبوت العالمي بالمجر
سبق

اكتسح طلاب وطالبات الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض، أولمبياد الروبوت العالمي wro على مستوى المملكة؛ وذلك بتحقيقهم المركز الأول في أربع فئات من أصل ست في التصفيات التي أقيمت في الصالات الخضراء في الرياض، المؤهلة لتمثيل المملكة عالميًّا في المجر.

وبهذه المناسبة هنّأ المدير العام للتعليم في منطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، طلاب وطالبات مدارس التعلم الذكي "بنين" على تحقيق المركز الأول في الفئة العادية ثانوي، والمركز الأول في فئة كرة القدم، ومدارس شروق المعرفة "بنين" بالمركز الأول في الفئة العادية متوسط، ومدارس التعلم الذكي "بنات" بالمركز الأول في الفئة العادية متوسط. وقال: "أشكر أبنائي وبناتي فخر تعليم الرياض على تحقيق هذا الإنجاز النوعي، الذي أهلهم إلى تمثيل المملكة لأول مرة في الأولمبياد العالمي في دولة المجر، وأشكر منسوبي مدارسهم وأسرهم على إعدادهم وتأهيلهم".

كما هنّأ الوهيبي طلاب مدارس الأمجاد على تحقيق المركز الثاني في الفئة المفتوحة ثانوي، وطلاب مدارس الأرقم على تحقيق المركز الثاني في الفئة المفتوحة متوسط، إضافة إلى طالبات مدارس الفرسان العالمية على تحقيق المركز الثاني في الفئة العادية ثانوي، على مستوى المملكة.

وأوضح الوهيبي أنه كل إنجاز يتحقق في الرياض – وفي المملكة عامة – لا يسعنا إلا أن نحمد الله ونشكره أننا في وطن عظيم يشجّع ويدعم مبدعيه من الجنسين، لينافسوا في أهم المحافل الإقليمية والعالمية، ويرتقوا به إلى أعلى المراتب"، مؤكدًا: "نحن أهل لذلك نظرًا إلى ما وجدناه من دعم غير محدود، وتحفيز تجاوز الحدود؛ لنسهم معًا في تحقيق رؤية المملكة 2030، رؤية الشباب والمستقبل والأمل.

08 أكتوبر 2019 - 9 صفر 1441
07:27 PM

طلاب وطالبات تعليم الرياض يتأهلون لأولمبياد الروبوت العالمي بالمجر

بتحقيقهم المركزَ الأول في أربع فئات من أصل ست في التصفيات

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عبدالحكيم شار - الرياض
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اكتسح طلاب وطالبات الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض، أولمبياد الروبوت العالمي wro على مستوى المملكة؛ وذلك بتحقيقهم المركز الأول في أربع فئات من أصل ست في التصفيات التي أقيمت في الصالات الخضراء في الرياض، المؤهلة لتمثيل المملكة عالميًّا في المجر.

وبهذه المناسبة هنّأ المدير العام للتعليم في منطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، طلاب وطالبات مدارس التعلم الذكي "بنين" على تحقيق المركز الأول في الفئة العادية ثانوي، والمركز الأول في فئة كرة القدم، ومدارس شروق المعرفة "بنين" بالمركز الأول في الفئة العادية متوسط، ومدارس التعلم الذكي "بنات" بالمركز الأول في الفئة العادية متوسط. وقال: "أشكر أبنائي وبناتي فخر تعليم الرياض على تحقيق هذا الإنجاز النوعي، الذي أهلهم إلى تمثيل المملكة لأول مرة في الأولمبياد العالمي في دولة المجر، وأشكر منسوبي مدارسهم وأسرهم على إعدادهم وتأهيلهم".

كما هنّأ الوهيبي طلاب مدارس الأمجاد على تحقيق المركز الثاني في الفئة المفتوحة ثانوي، وطلاب مدارس الأرقم على تحقيق المركز الثاني في الفئة المفتوحة متوسط، إضافة إلى طالبات مدارس الفرسان العالمية على تحقيق المركز الثاني في الفئة العادية ثانوي، على مستوى المملكة.

وأوضح الوهيبي أنه كل إنجاز يتحقق في الرياض – وفي المملكة عامة – لا يسعنا إلا أن نحمد الله ونشكره أننا في وطن عظيم يشجّع ويدعم مبدعيه من الجنسين، لينافسوا في أهم المحافل الإقليمية والعالمية، ويرتقوا به إلى أعلى المراتب"، مؤكدًا: "نحن أهل لذلك نظرًا إلى ما وجدناه من دعم غير محدود، وتحفيز تجاوز الحدود؛ لنسهم معًا في تحقيق رؤية المملكة 2030، رؤية الشباب والمستقبل والأمل.

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