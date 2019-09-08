بعيدًا عن "آيفون 11".. "أبل" تجهّز 3 اختراعات ستعرفك من ملمسك

يومان وتكشف عن مجموعة منتجاتها الجديدة في مؤتمرها العالمي

رغم أنه لم يتبقَّ إلا يومان تقريبًا على كشف "أبل" عن مجموعة منتجاتها الجديدة في مؤتمرها العالمي، وأبرزها هاتف "آيفون 11"؛ إلا أن التقارير لا تزال تخرج بمفاجآت جديدة مدوية.

ونشر موقع "اختراعات أبل" التقني المتخصص في أخبار الشركة الأمريكية، تقريرًا حول تجهيز "أبل" 3 اختراعات جديدة كليًّا، في ساعاتها الذكية الجديدة التي ستكشف عنها يوم 10 سبتمبر الجاري.

وأوضحت أن الاختراعات الخاصة بـ"أبل ووتش"، كان أبرزها إضافة "مستشعر حيوي" مدمج في سوار الساعة الذكية، والذي يمكنه التعرف على المستخدم بمجرد ملامسة المعصم.

ويعمل المستشعر بالأشعة تحت الحمراء؛ ليوفر دقة عالية في التعرف على أنماط نسيج البشرة؛ بحيث لن يحتاج المستخدم لكتابة كلمة المرور أو بصمة الإصبع لفتح الساعة.

وتعمل براءة الاختراع الثانية على أن يتناسب المعصم بشكل تلقائي؛ خاصة لمن يمارس الرياضة، وبمجرد انتهاء نشاطه يعود سوار "ساعة أبل" إلى حجمه الطبيعي بصورة تلقائية.

ويمكن استخدام تلك التقنية لتنبيه المستخدم بمواعيد تدريباته الرئيسية؛ حيث سيتخذ السوار وضع الاستعداد لتنبيه المستخدم بموعد التدريبات وإخطاره بأكثر من صوت لذلك الأمر، كما يمكن استخدامها للمصادقة على الدخول إلى الحسابات الرسمية والبنكية الخاصة بالمستخدم، عن طريق عدد معين من الضغطات للمعصم.

أما براءة الاختراع الثالثة، فأضافت مؤشر "LED" على سوار ساعة "أبل ووتش"، الذي يوفر عرضًا تصويريًّا للنشاط الذي يقوم به المستخدم من تدريبات، بالإضافة إلى ميزات أخرى مثل التحقق من عمر البطارية.