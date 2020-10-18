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كورونا يواصل ضرباته في روسيا.. 15 ألف إصابة في يوم واحد

ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى مليون و399 ألفاً و334 حالة

أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد في روسيا، اليوم الأحد، تسجيل 15009 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى مليون و399 ألفاً و334 إصابة.

وجاء في بيان المقر: "تم تسجيل 15009 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في 84 إقليماً روسياً خلال الـ 24 ساعة الماضية، من بينهم 3996 حالة دون أعراض، وهو ما يمثل 26.5 بالمئة من المصابين".

ووفق "سبوتنيك"، أشار البيان إلى أن أكبر عدد من الإصابات تم تسجيله كان في العاصمة الروسية موسكو بتسجل 4610 حالات، تليها مدينة سانت بطرسبورغ بـ 674 إصابة، ثم ضواحي موسكو بعدد إصابات بلغ 460 حالة.

وأضاف البيان، أن 185 شخصاً توفوا خلال الـ 24 ساعة الماضية إثر الإصابة بالفيروس، ليبلغ إجمالي الوفيات 24187.

كما لفت البيان إلى أنه "خلال الـ 24 ساعة الماضية، خرج 5377 شخصًا من المستشفى بعد تماثلهم للشفاء على مدار الفترة بأكملها، غادر المستشفى 1070576 شخصاً في روسيا.

روسيا فيروس كورونا الجديد

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كورونا يواصل ضرباته في روسيا.. 15 ألف إصابة في يوم واحد
سبق

أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد في روسيا، اليوم الأحد، تسجيل 15009 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى مليون و399 ألفاً و334 إصابة.

وجاء في بيان المقر: "تم تسجيل 15009 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في 84 إقليماً روسياً خلال الـ 24 ساعة الماضية، من بينهم 3996 حالة دون أعراض، وهو ما يمثل 26.5 بالمئة من المصابين".

ووفق "سبوتنيك"، أشار البيان إلى أن أكبر عدد من الإصابات تم تسجيله كان في العاصمة الروسية موسكو بتسجل 4610 حالات، تليها مدينة سانت بطرسبورغ بـ 674 إصابة، ثم ضواحي موسكو بعدد إصابات بلغ 460 حالة.

وأضاف البيان، أن 185 شخصاً توفوا خلال الـ 24 ساعة الماضية إثر الإصابة بالفيروس، ليبلغ إجمالي الوفيات 24187.

كما لفت البيان إلى أنه "خلال الـ 24 ساعة الماضية، خرج 5377 شخصًا من المستشفى بعد تماثلهم للشفاء على مدار الفترة بأكملها، غادر المستشفى 1070576 شخصاً في روسيا.

18 أكتوبر 2020 - 1 ربيع الأول 1442
11:50 AM

كورونا يواصل ضرباته في روسيا.. 15 ألف إصابة في يوم واحد

ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى مليون و399 ألفاً و334 حالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد في روسيا، اليوم الأحد، تسجيل 15009 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى مليون و399 ألفاً و334 إصابة.

وجاء في بيان المقر: "تم تسجيل 15009 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في 84 إقليماً روسياً خلال الـ 24 ساعة الماضية، من بينهم 3996 حالة دون أعراض، وهو ما يمثل 26.5 بالمئة من المصابين".

ووفق "سبوتنيك"، أشار البيان إلى أن أكبر عدد من الإصابات تم تسجيله كان في العاصمة الروسية موسكو بتسجل 4610 حالات، تليها مدينة سانت بطرسبورغ بـ 674 إصابة، ثم ضواحي موسكو بعدد إصابات بلغ 460 حالة.

وأضاف البيان، أن 185 شخصاً توفوا خلال الـ 24 ساعة الماضية إثر الإصابة بالفيروس، ليبلغ إجمالي الوفيات 24187.

كما لفت البيان إلى أنه "خلال الـ 24 ساعة الماضية، خرج 5377 شخصًا من المستشفى بعد تماثلهم للشفاء على مدار الفترة بأكملها، غادر المستشفى 1070576 شخصاً في روسيا.

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