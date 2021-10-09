النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الإعلام الرقمي من البدايات إلى الإمبراطوريات".. كتاب تخصصي لـ"الجريوي والوعيل"

المصنف جاء في 13 فصلاً.. ركز على بدايات الإنترنت و تحولات المفاهيم في الإعلام الرقمي

وقّع المحاضران في قسم الإعلام بجامعة الملك سعود ماجد الجريوي و مشعل الوعيل كتابهما التخصصي الأول والذي جاء بعنوان "الإعلام الرقمي.. من البدايات إلى تشكيل الإمبراطوريات"، وذلك عن دار تشكيل.

‏الكتاب الجديد جاء في 13 فصلاً تتنوع بين التحولات في المفاهيم ونظريات الاتصال التي تنطبق على الإعلام الرقمي، حيث يسلط الفصل الأول الضوء على الإنترنت وبداياته بينما يركز الفصل الثاني على التحولات في مفاهيم مجال الاتصال و الإعلام فيما يبحر الفصل الثالث في المعالم الأساسية للإعلام الرقمي، ويتطرق الفصل الرابع من الكتاب لصحافة المواطن مع تبيان أبرز حالاتها، و شرح الكاتبان الفروق بين الإعلام التقليدي والرقمي و شبكات التواصل الاجتماعي في الفصلين الخامس والسادس.

‏ولم يغفل المؤلفان العلاقة بين المؤسسات الإعلامية و الإعلام الرقمي، حيث تركا ذلك للفصل السابع، في حين ركز الفصل الثامن على العلاقات العامة و الإعلام الرقمي، وفيما يتعلق بإدارة الأزمات والأخلاقيات الخاصة بها أفرد الكاتبان فصلين في الكتاب لذلك، وتتناول الفصول الثلاثة الأخيرة من الكتاب: نظريات الاتصال التي تنطبق على الإعلام الرقمي، أبعاد أخرى للإعلام الرقمي، إحصائيات وأرقام عالمية ومحلية.

الرئيسية/ المملكة / ثقافة

اعلان
"الإعلام الرقمي من البدايات إلى الإمبراطوريات".. كتاب تخصصي لـ"الجريوي والوعيل"
سبق

وقّع المحاضران في قسم الإعلام بجامعة الملك سعود ماجد الجريوي و مشعل الوعيل كتابهما التخصصي الأول والذي جاء بعنوان "الإعلام الرقمي.. من البدايات إلى تشكيل الإمبراطوريات"، وذلك عن دار تشكيل.

‏الكتاب الجديد جاء في 13 فصلاً تتنوع بين التحولات في المفاهيم ونظريات الاتصال التي تنطبق على الإعلام الرقمي، حيث يسلط الفصل الأول الضوء على الإنترنت وبداياته بينما يركز الفصل الثاني على التحولات في مفاهيم مجال الاتصال و الإعلام فيما يبحر الفصل الثالث في المعالم الأساسية للإعلام الرقمي، ويتطرق الفصل الرابع من الكتاب لصحافة المواطن مع تبيان أبرز حالاتها، و شرح الكاتبان الفروق بين الإعلام التقليدي والرقمي و شبكات التواصل الاجتماعي في الفصلين الخامس والسادس.

‏ولم يغفل المؤلفان العلاقة بين المؤسسات الإعلامية و الإعلام الرقمي، حيث تركا ذلك للفصل السابع، في حين ركز الفصل الثامن على العلاقات العامة و الإعلام الرقمي، وفيما يتعلق بإدارة الأزمات والأخلاقيات الخاصة بها أفرد الكاتبان فصلين في الكتاب لذلك، وتتناول الفصول الثلاثة الأخيرة من الكتاب: نظريات الاتصال التي تنطبق على الإعلام الرقمي، أبعاد أخرى للإعلام الرقمي، إحصائيات وأرقام عالمية ومحلية.

09 أكتوبر 2021 - 3 ربيع الأول 1443
04:50 PM

"الإعلام الرقمي من البدايات إلى الإمبراطوريات".. كتاب تخصصي لـ"الجريوي والوعيل"

المصنف جاء في 13 فصلاً.. ركز على بدايات الإنترنت و تحولات المفاهيم في الإعلام الرقمي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
330

وقّع المحاضران في قسم الإعلام بجامعة الملك سعود ماجد الجريوي و مشعل الوعيل كتابهما التخصصي الأول والذي جاء بعنوان "الإعلام الرقمي.. من البدايات إلى تشكيل الإمبراطوريات"، وذلك عن دار تشكيل.

‏الكتاب الجديد جاء في 13 فصلاً تتنوع بين التحولات في المفاهيم ونظريات الاتصال التي تنطبق على الإعلام الرقمي، حيث يسلط الفصل الأول الضوء على الإنترنت وبداياته بينما يركز الفصل الثاني على التحولات في مفاهيم مجال الاتصال و الإعلام فيما يبحر الفصل الثالث في المعالم الأساسية للإعلام الرقمي، ويتطرق الفصل الرابع من الكتاب لصحافة المواطن مع تبيان أبرز حالاتها، و شرح الكاتبان الفروق بين الإعلام التقليدي والرقمي و شبكات التواصل الاجتماعي في الفصلين الخامس والسادس.

‏ولم يغفل المؤلفان العلاقة بين المؤسسات الإعلامية و الإعلام الرقمي، حيث تركا ذلك للفصل السابع، في حين ركز الفصل الثامن على العلاقات العامة و الإعلام الرقمي، وفيما يتعلق بإدارة الأزمات والأخلاقيات الخاصة بها أفرد الكاتبان فصلين في الكتاب لذلك، وتتناول الفصول الثلاثة الأخيرة من الكتاب: نظريات الاتصال التي تنطبق على الإعلام الرقمي، أبعاد أخرى للإعلام الرقمي، إحصائيات وأرقام عالمية ومحلية.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,367
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,854
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,008
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,552

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

بندر مغرم الشهري
إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

علي آل شرمة
"سـاهر" في شـرورة..!!

"سـاهر" في شـرورة..!!

محمد الصيعري
تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

بندر الشهري
نقلك.. على مزاج المسؤول!!

نقلك.. على مزاج المسؤول!!

ماجد الحربي
التظاهرة الأجمل

التظاهرة الأجمل

مها الجبر
حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

بندر مغرم الشهري
احتيال أطباء..!

احتيال أطباء..!

عبدالرحمن المرشد
التسلل.. صداع مزمن يؤرق أجهزة الأمن

التسلل.. صداع مزمن يؤرق أجهزة الأمن

علي آل شرمة
هل تحوَّل الطلاق إلى "داحس والغبراء"..!!

هل تحوَّل الطلاق إلى "داحس والغبراء"..!!

ماجد الحربي
عسير.. لم تعد العالمية صعبة

عسير.. لم تعد العالمية صعبة

حسن آل عمير
مجاعة اللمس!

مجاعة اللمس!

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة