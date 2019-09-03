استمرار وصول طائرات الجسر الجوي الإغاثي السعودي إلى السودان

بعد السيول الكبيرة التي تسببت في حدوث أضرار بالغة بالممتلكات

توالى وصول طائرات الجسر الجوي الإغاثي السعودي العاجل المقدم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إلى الأشقاء في السودان الذين تعرضت بلادهم بعد دخول موسم الأمطار إلى سيول كبيرة تسببت في أضرار بالغة بالممتلكات.

وقد وصلت ضمن الجسر الجوي اليوم طائرة إغاثية تحمل مساعداتٍ غذائيةً وإيوائية لتقديمها للمتضررين، ويرافقها فريق مختص من المركز للإشراف على عمليات التوزيع، ليصل إجمالي المساعدات إلى 227 طناً.

وعبَّرَ مسؤولون سودانيون عن تقديرهم وامتنانهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين في مساعدة المتضررين من السيول والأمطار التي ضربت مناطقَ سودانية، وقالوا إن هذا الجسر الجوي يجد الإشادة من الشعب السوداني كافة ويجسد العلاقات الأزلية بين البلدين.

وأضاف المسؤولون أن هذه المساعداتِ تؤكد الدور الإنساني للمملكة في مد يد العون للمحتاجين وإغاثة الملهوف وَفْق ما تقضيه شريعة الإسلام الغراء.