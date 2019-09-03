النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

استمرار وصول طائرات الجسر الجوي الإغاثي السعودي إلى السودان

بعد السيول الكبيرة التي تسببت في حدوث أضرار بالغة بالممتلكات

توالى وصول طائرات الجسر الجوي الإغاثي السعودي العاجل المقدم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إلى الأشقاء في السودان الذين تعرضت بلادهم بعد دخول موسم الأمطار إلى سيول كبيرة تسببت في أضرار بالغة بالممتلكات.

وقد وصلت ضمن الجسر الجوي اليوم طائرة إغاثية تحمل مساعداتٍ غذائيةً وإيوائية لتقديمها للمتضررين، ويرافقها فريق مختص من المركز للإشراف على عمليات التوزيع، ليصل إجمالي المساعدات إلى 227 طناً.

وعبَّرَ مسؤولون سودانيون عن تقديرهم وامتنانهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين في مساعدة المتضررين من السيول والأمطار التي ضربت مناطقَ سودانية، وقالوا إن هذا الجسر الجوي يجد الإشادة من الشعب السوداني كافة ويجسد العلاقات الأزلية بين البلدين.

وأضاف المسؤولون أن هذه المساعداتِ تؤكد الدور الإنساني للمملكة في مد يد العون للمحتاجين وإغاثة الملهوف وَفْق ما تقضيه شريعة الإسلام الغراء.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
استمرار وصول طائرات الجسر الجوي الإغاثي السعودي إلى السودان
سبق

توالى وصول طائرات الجسر الجوي الإغاثي السعودي العاجل المقدم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إلى الأشقاء في السودان الذين تعرضت بلادهم بعد دخول موسم الأمطار إلى سيول كبيرة تسببت في أضرار بالغة بالممتلكات.

وقد وصلت ضمن الجسر الجوي اليوم طائرة إغاثية تحمل مساعداتٍ غذائيةً وإيوائية لتقديمها للمتضررين، ويرافقها فريق مختص من المركز للإشراف على عمليات التوزيع، ليصل إجمالي المساعدات إلى 227 طناً.

وعبَّرَ مسؤولون سودانيون عن تقديرهم وامتنانهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين في مساعدة المتضررين من السيول والأمطار التي ضربت مناطقَ سودانية، وقالوا إن هذا الجسر الجوي يجد الإشادة من الشعب السوداني كافة ويجسد العلاقات الأزلية بين البلدين.

وأضاف المسؤولون أن هذه المساعداتِ تؤكد الدور الإنساني للمملكة في مد يد العون للمحتاجين وإغاثة الملهوف وَفْق ما تقضيه شريعة الإسلام الغراء.

03 سبتمبر 2019 - 4 محرّم 1441
04:25 PM

استمرار وصول طائرات الجسر الجوي الإغاثي السعودي إلى السودان

بعد السيول الكبيرة التي تسببت في حدوث أضرار بالغة بالممتلكات

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
1,532

توالى وصول طائرات الجسر الجوي الإغاثي السعودي العاجل المقدم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إلى الأشقاء في السودان الذين تعرضت بلادهم بعد دخول موسم الأمطار إلى سيول كبيرة تسببت في أضرار بالغة بالممتلكات.

وقد وصلت ضمن الجسر الجوي اليوم طائرة إغاثية تحمل مساعداتٍ غذائيةً وإيوائية لتقديمها للمتضررين، ويرافقها فريق مختص من المركز للإشراف على عمليات التوزيع، ليصل إجمالي المساعدات إلى 227 طناً.

وعبَّرَ مسؤولون سودانيون عن تقديرهم وامتنانهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين في مساعدة المتضررين من السيول والأمطار التي ضربت مناطقَ سودانية، وقالوا إن هذا الجسر الجوي يجد الإشادة من الشعب السوداني كافة ويجسد العلاقات الأزلية بين البلدين.

وأضاف المسؤولون أن هذه المساعداتِ تؤكد الدور الإنساني للمملكة في مد يد العون للمحتاجين وإغاثة الملهوف وَفْق ما تقضيه شريعة الإسلام الغراء.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,841
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,407
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,333
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,708

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

إسدال الستار على موسم الطائف!

إسدال الستار على موسم الطائف!

صالح مطر الغامدي
مشاهدات حاج

مشاهدات حاج

بندر الشهري
العالم الأول.. (تعليم)

العالم الأول.. (تعليم)

عبدالله بن خميس العمري
القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

عبدالرحمن المرشد
لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

عبدالغني الشيخ
هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

ماجد البريكان
المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

حواء القرني
ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

محمد الصيـعري
حياة رخيصة

حياة رخيصة

حامد الإقبالي
فـكّــك صـواميلهـم!!

فـكّــك صـواميلهـم!!

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة