النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
3 منهم ضمن قائمة المطلوبين في القطيف وكانوا في طريقهم للفرار إلى خارج البلاد

4 مسلحين يستهدفون نقطة أبو حدرية بالقنابل.. مقتل اثنين والقبض على آخرَين

زوران: نعاني من ضغط المباريات.. وهدفنا تحقيق الفوز على الاستقلال

قال الكرواتي زوران ماميتش مدرب الهلال: نطمح إلى تحقيق الفوز في مباراتنا الثالثة بدوري أبطال آسيا، لمواصلة تحقيق النتائج الإيجابية في المجموعة.

وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه أمام الاستقلال الإيراني ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا 2019.

وتابع: سنلاقي فريقاً قوياً مساء الغد؛ فالاستقلال يملك مدرباً خبيراً في البطولة، ولاعبين متميزين ودرسنا الفريق الإيراني جيداً، الذي يتميز فنياً في الجهة اليمنى، ويعتمد نجومه على الجانب البدني.

وأضاف: نعاني من ضغط المباريات في كافة البطولات، وهدفنا تحقيق الفوز في كل مباراة نشارك فيها ولاعبو الهلال الذين حضروا إلى هنا على أتم الاستعداد للمشاركة في المباراة، والظفر بالنقاط الثلاث.

من جانبه قال الأسترالي دجبنك لاعب الهلال: نتطلع في لقاء الغد إلى مواصلة تحقيق الانتصارات والنتائج الإيجابية في البطولة، حيث نواجه فترة صعبة من ناحية ضغط المباريات، ونأمل أن نخرج غداً بنتيجة إيجابية، وقد تابعت فريق الاستقلال الإيراني، الذي يملك لاعبين متميزين في كافة خطوطه، حيث نسعى كلاعبين إلى تحفيز بعضنا البعض؛ لتحقيق الانتصار في كل لقاء نخوضه.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
زوران: نعاني من ضغط المباريات.. وهدفنا تحقيق الفوز على الاستقلال
سبق

قال الكرواتي زوران ماميتش مدرب الهلال: نطمح إلى تحقيق الفوز في مباراتنا الثالثة بدوري أبطال آسيا، لمواصلة تحقيق النتائج الإيجابية في المجموعة.

وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه أمام الاستقلال الإيراني ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا 2019.

وتابع: سنلاقي فريقاً قوياً مساء الغد؛ فالاستقلال يملك مدرباً خبيراً في البطولة، ولاعبين متميزين ودرسنا الفريق الإيراني جيداً، الذي يتميز فنياً في الجهة اليمنى، ويعتمد نجومه على الجانب البدني.

وأضاف: نعاني من ضغط المباريات في كافة البطولات، وهدفنا تحقيق الفوز في كل مباراة نشارك فيها ولاعبو الهلال الذين حضروا إلى هنا على أتم الاستعداد للمشاركة في المباراة، والظفر بالنقاط الثلاث.

من جانبه قال الأسترالي دجبنك لاعب الهلال: نتطلع في لقاء الغد إلى مواصلة تحقيق الانتصارات والنتائج الإيجابية في البطولة، حيث نواجه فترة صعبة من ناحية ضغط المباريات، ونأمل أن نخرج غداً بنتيجة إيجابية، وقد تابعت فريق الاستقلال الإيراني، الذي يملك لاعبين متميزين في كافة خطوطه، حيث نسعى كلاعبين إلى تحفيز بعضنا البعض؛ لتحقيق الانتصار في كل لقاء نخوضه.

07 إبريل 2019 - 2 شعبان 1440
09:10 PM

زوران: نعاني من ضغط المباريات.. وهدفنا تحقيق الفوز على الاستقلال

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
12
5,840

قال الكرواتي زوران ماميتش مدرب الهلال: نطمح إلى تحقيق الفوز في مباراتنا الثالثة بدوري أبطال آسيا، لمواصلة تحقيق النتائج الإيجابية في المجموعة.

وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه أمام الاستقلال الإيراني ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا 2019.

وتابع: سنلاقي فريقاً قوياً مساء الغد؛ فالاستقلال يملك مدرباً خبيراً في البطولة، ولاعبين متميزين ودرسنا الفريق الإيراني جيداً، الذي يتميز فنياً في الجهة اليمنى، ويعتمد نجومه على الجانب البدني.

وأضاف: نعاني من ضغط المباريات في كافة البطولات، وهدفنا تحقيق الفوز في كل مباراة نشارك فيها ولاعبو الهلال الذين حضروا إلى هنا على أتم الاستعداد للمشاركة في المباراة، والظفر بالنقاط الثلاث.

من جانبه قال الأسترالي دجبنك لاعب الهلال: نتطلع في لقاء الغد إلى مواصلة تحقيق الانتصارات والنتائج الإيجابية في البطولة، حيث نواجه فترة صعبة من ناحية ضغط المباريات، ونأمل أن نخرج غداً بنتيجة إيجابية، وقد تابعت فريق الاستقلال الإيراني، الذي يملك لاعبين متميزين في كافة خطوطه، حيث نسعى كلاعبين إلى تحفيز بعضنا البعض؛ لتحقيق الانتصار في كل لقاء نخوضه.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
20,296
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
28,562
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
17,218
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
30,193

كاريكاتير

هُنا يُصنع التحريض

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة