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الجامعة العربية تدين مقتل 5 فلسطينيين على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي

شددت على ضرورة توفير آليات الحماية الدولية اللازمة للشعب الفلسطيني

أدانت جامعة الدول العربية، الجريمة الدموية التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية في محافظتي القدس وجنين، وأسفرت عن استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين.

وشددت الجامعة العربية "قطاع شؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة" في بيان اليوم، على ضرورة توفير آليات الحماية الدولية اللازمة للشعب الفلسطيني والتي أقرتها الشرعية الدولية، عن طريق إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه وتجسيد دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وطالبت المجتمع الدولي بتحمّل ومضاعفة مسؤولياته لوقف هذه الجرائم ووضع حد للعدوان الإسرائيلي المستمر والمتصاعد، والعمل على نحو فاعل وسريع لإنفاذ قرارات المجتمع الدولي وحماية القانون الدولي، محملة سلطات الاحتلال والحكومة الإسرائيلية مسؤولية هذه الجرائم والممارسات التي تهدد الأمن والاستقرار الدوليين، وتستدعي المساءلة والملاحقة الجنائية الدولية.

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الجامعة العربية تدين مقتل 5 فلسطينيين على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي
سبق

أدانت جامعة الدول العربية، الجريمة الدموية التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية في محافظتي القدس وجنين، وأسفرت عن استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين.

وشددت الجامعة العربية "قطاع شؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة" في بيان اليوم، على ضرورة توفير آليات الحماية الدولية اللازمة للشعب الفلسطيني والتي أقرتها الشرعية الدولية، عن طريق إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه وتجسيد دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وطالبت المجتمع الدولي بتحمّل ومضاعفة مسؤولياته لوقف هذه الجرائم ووضع حد للعدوان الإسرائيلي المستمر والمتصاعد، والعمل على نحو فاعل وسريع لإنفاذ قرارات المجتمع الدولي وحماية القانون الدولي، محملة سلطات الاحتلال والحكومة الإسرائيلية مسؤولية هذه الجرائم والممارسات التي تهدد الأمن والاستقرار الدوليين، وتستدعي المساءلة والملاحقة الجنائية الدولية.

26 سبتمبر 2021 - 19 صفر 1443
02:09 PM

الجامعة العربية تدين مقتل 5 فلسطينيين على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي

شددت على ضرورة توفير آليات الحماية الدولية اللازمة للشعب الفلسطيني

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهرة
1
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أدانت جامعة الدول العربية، الجريمة الدموية التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية في محافظتي القدس وجنين، وأسفرت عن استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين.

وشددت الجامعة العربية "قطاع شؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة" في بيان اليوم، على ضرورة توفير آليات الحماية الدولية اللازمة للشعب الفلسطيني والتي أقرتها الشرعية الدولية، عن طريق إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه وتجسيد دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وطالبت المجتمع الدولي بتحمّل ومضاعفة مسؤولياته لوقف هذه الجرائم ووضع حد للعدوان الإسرائيلي المستمر والمتصاعد، والعمل على نحو فاعل وسريع لإنفاذ قرارات المجتمع الدولي وحماية القانون الدولي، محملة سلطات الاحتلال والحكومة الإسرائيلية مسؤولية هذه الجرائم والممارسات التي تهدد الأمن والاستقرار الدوليين، وتستدعي المساءلة والملاحقة الجنائية الدولية.

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