جريمة جديدة لنظام الأسد.. مقتل 10 مدنيين في استهداف سوق شعبي

إصابة 15 بجروح بعضهم في حالات خطرة

قتل عشرة مدنيين اليوم (الاثنين) في قصف جوي شنته قوات نظام بشار الأسد في مدينة معرة النعمان في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وذكر المرصد السوري أن قوات النظام السوري استهدفت بضربات جوية سوقاً شعبياً في مدينة معرة النعمان في ريف إدلب الجنوبي، ما أسفر عن مقتل عشرة مدنيين وإصابة 15 آخرين بجروح.

ورجّح المرصد ارتفاع عدد القتلى لوجود جرحى في حالات خطرة، جراء الجريمة التي ارتكبها النظام.

وتشهد محافظة إدلب منذ السبت السبت اشتباكات عنيفة بين قوات النظام السوري من جهة والفصائل المعارضة والمقاتلة من جهة ثانية، ما أسفر عن مقتل نحو مئة مقاتل من الطرفين، بحسب المصدر نفسه.





وتؤوي محافظة إدلب وأجزاء محاذية لها في محافظات مجاورة نحو ثلاثة ملايين نسمة نصفهم من النازحين، وتسيطر هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) على الجزء الأكبر منها وتنشط فيها أيضاً فصائل معارضة أقل نفوذاً.