النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

متحدث "الصحة" ينصح الجميع بمشاهدة فيديو "يوم في حياة واعي"

أكد أهمية التقيد بالتعليمات الوقائية ومتابعة منصات الوزارة التوعوية

أفاد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أن العديد من الدول بدأت في العودة للحياة الطبيعية بحذر شديد، مع التقيد بإجراءات احترازية وقائية، وقال: نحن المملكة نعود الآن بحذر بعد جهود وإجراءات احترازية وقائية استباقية مثمرة.

وأضاف المتحدث: العالم قطع ستة أشهر منذ تسجيل أولى حالات فيروس كورونا الجديد في شهر ديسمبر الماضي وحتى اليوم، واليوم نعود للمساجد والأعمال والتسوق وكثير من مناشط الحياة لكن بحذر.

وأردف: لكل موقع من هذه المواقع نصائح وأمور من المهم الاطلاع عليها نظرًا لأثرها في حماية صحتنا ومجتمعنا.

وحثّ "العبدالعالي" الجميع على متابعة فيلم "يوم في حياة واعي"، وقال: الفيديو قصير لكنه يحمل العديد من المعاني السهلة في حياتنا اليومية، ومشاهدته ستكسب الشخص معلومات مفيدة له ولغيره نزيد بها وعينا المجتمعي في مواجهة هذه الجائحة.

وشدد على ضرورة متابعة منصات وزارة الصحة التوعوية مثل عش بصحة والموقع الإلكتروني "الوقاية من كورونا" ،الذي يرصد جميع المعلومات والمنتجات التي تُنشر في جميع منصات التواصل الاجتماعي، وغيرها من المنتجات التي ترفع مستوى الوعي لدى الفرد والمجتمع، وتسهم في السلامة الصحية للمواطن والمقيم.

ويشمل الموقع عددًا من الموضوعات مثل تعريف فيروس كورونا المستجد، وأعراضه، وآلية التواصل مع مركز "٩٣٧"، وكيفية إجراء التقييم الذاتي، وطرق الحماية من الإصابة، ومنع الانتشار، وغيرها من النصائح والإرشادات التوعوية.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
متحدث "الصحة" ينصح الجميع بمشاهدة فيديو "يوم في حياة واعي"
سبق

أفاد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أن العديد من الدول بدأت في العودة للحياة الطبيعية بحذر شديد، مع التقيد بإجراءات احترازية وقائية، وقال: نحن المملكة نعود الآن بحذر بعد جهود وإجراءات احترازية وقائية استباقية مثمرة.

وأضاف المتحدث: العالم قطع ستة أشهر منذ تسجيل أولى حالات فيروس كورونا الجديد في شهر ديسمبر الماضي وحتى اليوم، واليوم نعود للمساجد والأعمال والتسوق وكثير من مناشط الحياة لكن بحذر.

وأردف: لكل موقع من هذه المواقع نصائح وأمور من المهم الاطلاع عليها نظرًا لأثرها في حماية صحتنا ومجتمعنا.

وحثّ "العبدالعالي" الجميع على متابعة فيلم "يوم في حياة واعي"، وقال: الفيديو قصير لكنه يحمل العديد من المعاني السهلة في حياتنا اليومية، ومشاهدته ستكسب الشخص معلومات مفيدة له ولغيره نزيد بها وعينا المجتمعي في مواجهة هذه الجائحة.

وشدد على ضرورة متابعة منصات وزارة الصحة التوعوية مثل عش بصحة والموقع الإلكتروني "الوقاية من كورونا" ،الذي يرصد جميع المعلومات والمنتجات التي تُنشر في جميع منصات التواصل الاجتماعي، وغيرها من المنتجات التي ترفع مستوى الوعي لدى الفرد والمجتمع، وتسهم في السلامة الصحية للمواطن والمقيم.

ويشمل الموقع عددًا من الموضوعات مثل تعريف فيروس كورونا المستجد، وأعراضه، وآلية التواصل مع مركز "٩٣٧"، وكيفية إجراء التقييم الذاتي، وطرق الحماية من الإصابة، ومنع الانتشار، وغيرها من النصائح والإرشادات التوعوية.

02 يونيو 2020 - 10 شوّال 1441
06:01 PM

متحدث "الصحة" ينصح الجميع بمشاهدة فيديو "يوم في حياة واعي"

أكد أهمية التقيد بالتعليمات الوقائية ومتابعة منصات الوزارة التوعوية

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
0
4,071

أفاد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أن العديد من الدول بدأت في العودة للحياة الطبيعية بحذر شديد، مع التقيد بإجراءات احترازية وقائية، وقال: نحن المملكة نعود الآن بحذر بعد جهود وإجراءات احترازية وقائية استباقية مثمرة.

وأضاف المتحدث: العالم قطع ستة أشهر منذ تسجيل أولى حالات فيروس كورونا الجديد في شهر ديسمبر الماضي وحتى اليوم، واليوم نعود للمساجد والأعمال والتسوق وكثير من مناشط الحياة لكن بحذر.

وأردف: لكل موقع من هذه المواقع نصائح وأمور من المهم الاطلاع عليها نظرًا لأثرها في حماية صحتنا ومجتمعنا.

وحثّ "العبدالعالي" الجميع على متابعة فيلم "يوم في حياة واعي"، وقال: الفيديو قصير لكنه يحمل العديد من المعاني السهلة في حياتنا اليومية، ومشاهدته ستكسب الشخص معلومات مفيدة له ولغيره نزيد بها وعينا المجتمعي في مواجهة هذه الجائحة.

وشدد على ضرورة متابعة منصات وزارة الصحة التوعوية مثل عش بصحة والموقع الإلكتروني "الوقاية من كورونا" ،الذي يرصد جميع المعلومات والمنتجات التي تُنشر في جميع منصات التواصل الاجتماعي، وغيرها من المنتجات التي ترفع مستوى الوعي لدى الفرد والمجتمع، وتسهم في السلامة الصحية للمواطن والمقيم.

ويشمل الموقع عددًا من الموضوعات مثل تعريف فيروس كورونا المستجد، وأعراضه، وآلية التواصل مع مركز "٩٣٧"، وكيفية إجراء التقييم الذاتي، وطرق الحماية من الإصابة، ومنع الانتشار، وغيرها من النصائح والإرشادات التوعوية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,757
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,116
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,132
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,826

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الشرطة في المملكة

الشرطة في المملكة

غسان محمد عسيلان
"كورونا".. والمرحلة الأخطر

"كورونا".. والمرحلة الأخطر

حواء القرني
الوعي المجتمعي واستئصال كورونا

الوعي المجتمعي واستئصال كورونا

علي آل شرمة
أنت كفو

أنت كفو

مها عبدالله الحقباني
كورونا.. وبحيرة اللبن!!

كورونا.. وبحيرة اللبن!!

وحيد بغدادي
عيـــــــد.. أين سعيد؟

عيـــــــد.. أين سعيد؟

خالد الحقباني
هيئة النهي عن كورونا

هيئة النهي عن كورونا

أحمد عجب
الشوق للحياة الطبيعية!؟

الشوق للحياة الطبيعية!؟

سارة الجهني
ثلاثة لاءات

ثلاثة لاءات

صالح المسلّم
سفراء.. الوداع الأخير

سفراء.. الوداع الأخير

عبدالسلام المشيطي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة