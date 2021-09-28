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طالبان تمنع صالونات الحلاقة من قص اللحى بـ"هلمند الأفغانية"

قالت في مرسوم للحلاقين: "إذا انتهك أي شخص القاعدة فسوف يُعاقَب"

منعت حركة طالبان أمس الاثنين صالونات الحلاقة في ولاية هلمند الواقعة جنوبي أفغانستان من قص اللحى أو تشذيبها، حسب "سكاي نيوز عربية".

وتفصيلاً، أصدر نائب حكومة ولاية هلمند المرسوم للحلاقين في لشكركاه عاصمة الولاية.

ومنذ اجتياح الحركة العاصمة كابول منتصف أغسطس الماضي، وسيطرتها مرة أخرى على البلاد، والعالم يراقب ليرى ما إذا كانوا سيعودون إلى أسلوب حكمهم الصارم الذي ساد أواخر تسعينيات القرن الماضي.

وشهد السبت الماضي بعض المؤشرات السلبية؛ إذ قتل عناصر طالبان أربعة خاطفين مزعومين، وعلقوا جثثهم في ساحات عامة بمدينة هراة غربي البلاد.

وجاء في المرسوم الصادر للحلاقين: "إذا انتهك أي شخص القاعدة فسوف يعاقَب. ولا يحق لأحد الشكوى".


ولم يتضح بعد ما هي العقوبات التي قد يواجهها الحلاقون إذا لم يلتزموا بحظر حلاقة وتشذيب اللحى.

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طالبان تمنع صالونات الحلاقة من قص اللحى بـ"هلمند الأفغانية"
سبق

منعت حركة طالبان أمس الاثنين صالونات الحلاقة في ولاية هلمند الواقعة جنوبي أفغانستان من قص اللحى أو تشذيبها، حسب "سكاي نيوز عربية".

وتفصيلاً، أصدر نائب حكومة ولاية هلمند المرسوم للحلاقين في لشكركاه عاصمة الولاية.

ومنذ اجتياح الحركة العاصمة كابول منتصف أغسطس الماضي، وسيطرتها مرة أخرى على البلاد، والعالم يراقب ليرى ما إذا كانوا سيعودون إلى أسلوب حكمهم الصارم الذي ساد أواخر تسعينيات القرن الماضي.

وشهد السبت الماضي بعض المؤشرات السلبية؛ إذ قتل عناصر طالبان أربعة خاطفين مزعومين، وعلقوا جثثهم في ساحات عامة بمدينة هراة غربي البلاد.

وجاء في المرسوم الصادر للحلاقين: "إذا انتهك أي شخص القاعدة فسوف يعاقَب. ولا يحق لأحد الشكوى".


ولم يتضح بعد ما هي العقوبات التي قد يواجهها الحلاقون إذا لم يلتزموا بحظر حلاقة وتشذيب اللحى.

28 سبتمبر 2021 - 21 صفر 1443
12:46 AM

طالبان تمنع صالونات الحلاقة من قص اللحى بـ"هلمند الأفغانية"

قالت في مرسوم للحلاقين: "إذا انتهك أي شخص القاعدة فسوف يُعاقَب"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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منعت حركة طالبان أمس الاثنين صالونات الحلاقة في ولاية هلمند الواقعة جنوبي أفغانستان من قص اللحى أو تشذيبها، حسب "سكاي نيوز عربية".

وتفصيلاً، أصدر نائب حكومة ولاية هلمند المرسوم للحلاقين في لشكركاه عاصمة الولاية.

ومنذ اجتياح الحركة العاصمة كابول منتصف أغسطس الماضي، وسيطرتها مرة أخرى على البلاد، والعالم يراقب ليرى ما إذا كانوا سيعودون إلى أسلوب حكمهم الصارم الذي ساد أواخر تسعينيات القرن الماضي.

وشهد السبت الماضي بعض المؤشرات السلبية؛ إذ قتل عناصر طالبان أربعة خاطفين مزعومين، وعلقوا جثثهم في ساحات عامة بمدينة هراة غربي البلاد.

وجاء في المرسوم الصادر للحلاقين: "إذا انتهك أي شخص القاعدة فسوف يعاقَب. ولا يحق لأحد الشكوى".


ولم يتضح بعد ما هي العقوبات التي قد يواجهها الحلاقون إذا لم يلتزموا بحظر حلاقة وتشذيب اللحى.

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