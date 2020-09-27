بالفيديو .. رشق الرئيس الفرنسي بالبيض في ليون

أفراد الأمن قبضوا على الفاعل

رشق شخص الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالبيض أثناء زيارته لمعرض في ليون، اليوم (الاثنين).

وأظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، "ماكرون" محاطاً بعدد كبير من المواطنين وأثناء تأهبه لالتقاط سيلفي مع مواطنة، أصابته بيضة في رقبته، مما دفع بأفراد حراسته إلى إحكام الحماية حوله، وسط تعالي الأصوات: لا، لا.

وذكرت صحيفة "لوفيجارو" أن أفراد الأمن قبضوا على الشخص.