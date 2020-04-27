"كورونا" حصد أرواح 329 بريطانياً جديداً.. وحصيلة الوفيات ترتفع لـ18.749
بينهم 22 شخصًا لم يعانوا من مشاكل صحية
أعلن مسؤولون في مجال الصحة، اليوم (الاثنين)، تسجيل 329 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد في مستشفيات إنجلترا؛ مما يرفع العدد الإجمالي لوفيات الفيروس هناك إلى 18.749.
وبينوا أن 22 من بين حالات الوفاة الجديدة لم تكن لديهم أي مشاكل صحية معلومة قبل إصابتهم بالمرض الذي يسببه فيروس كورونا، وفقاً لـ"رويترز".
فيروس كورونا الجديد
"كورونا" حصد أرواح 329 بريطانياً جديداً.. وحصيلة الوفيات ترتفع لـ18.749
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-04-27
أعلن مسؤولون في مجال الصحة، اليوم (الاثنين)، تسجيل 329 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد في مستشفيات إنجلترا؛ مما يرفع العدد الإجمالي لوفيات الفيروس هناك إلى 18.749.
وبينوا أن 22 من بين حالات الوفاة الجديدة لم تكن لديهم أي مشاكل صحية معلومة قبل إصابتهم بالمرض الذي يسببه فيروس كورونا، وفقاً لـ"رويترز".
27 إبريل 2020 - 4 رمضان 1441
05:27 PM
"كورونا" حصد أرواح 329 بريطانياً جديداً.. وحصيلة الوفيات ترتفع لـ18.749
بينهم 22 شخصًا لم يعانوا من مشاكل صحية
أعلن مسؤولون في مجال الصحة، اليوم (الاثنين)، تسجيل 329 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد في مستشفيات إنجلترا؛ مما يرفع العدد الإجمالي لوفيات الفيروس هناك إلى 18.749.
وبينوا أن 22 من بين حالات الوفاة الجديدة لم تكن لديهم أي مشاكل صحية معلومة قبل إصابتهم بالمرض الذي يسببه فيروس كورونا، وفقاً لـ"رويترز".