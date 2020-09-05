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جراحة معقّدة بالعمود الفقري بمستشفى سليمان الحبيب تنقذ أربعينيًّا من الشلل

بعد إزالة تشوُّه وكسر وورم وخرج من المستشفى سيرًا على قدميه

تمكّن فريق طبي بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر من إنقاذ شاب أربعيني من شلل الأطراف السفلية، بعد أن أجرى له جراحة ناجحة لإزالة تشوه وكسر، وورم في العمود الفقري.

وقال الدكتور حسام الحبيب استشاري جراحة العمود الفقري ورئيس الفريق الطبي المعالج للحالة: إن المريض جاء إلى المستشفى في نهاية رحلة بحث طويلة عن العلاج تنقّل فيها بين العديد من المستشفيات، ومعاناة استمرت لأكثر من شهرين نتيجة شلل جزئي وعدم قدرة على الحركة.

وأضاف الحبيب أنه فور معاينته في عيادة العمود الفقري تم تشخيصه إكلينيكيًّا، وأجريت له الأشعة والتحاليل الطبية اللازمة، فأكدت النتائج إصابته بورم ضاغط على الأعصاب في الظهر، وكسر وتشوه بالعمود الفقري، وهو الأمر الذي سبب له ضعفًا في الأطراف السفلية وعدم قدرة على المشي.

وتابع: على الفور تم وضع خطة علاجية تضمنت معالجة أضرار العمود الفقري بعملية جراحية، وبرنامجًا محكمًا للعلاج الطبيعي، ومن ثم علاج الورم كمرحلة أخيرة، وبعد اكتمال الترتيبات اللازمة خضع المريض لعملية تم فيها تثبيت فقرات العمود الفقري وإزالة الضغط عن أعصاب الحبل الشوكي، وبفضل من الله حققت العملية التي استمرت نحو ساعتين نجاحًا متكاملًا؛ حيث شهدت الحالة الصحية للمريض تحسنًا متسارعًا بعد ساعات من خروجه من غرفة العمليات، واستمرت حالته في التشافي مع الرعاية الطبية التي حظي بها طوال فترة تنويمه لمدة "4" أيام، خرج بعدها من المستشفى على قدميه مع القليل من المساعدة، لكنه عندما عاد لاحقًا إلى المستشفى للمراجعة ولاستكمال علاجه الطبيعي، والكيماوي لعلاج الورم؛ جاء يمشي على قدميه دون مساعدة.

وأوضح الدكتور الحبيب أن المريض قدم إلى المستشفى في بادئ الأمر على كرسي متحرك وفي حالة نفسية سيئة بسبب تطاول أمد معاناته مع المرض، والفشل الذي لازم محاولات العلاج المتكررة التي قام بها في أكثر من مستشفى، مضيفًا أن حالته كانت معقدة لوجود الورم في منطقة عالية الحساسية، وللمضاعفات الكثيرة التي ترتبت عليه؛ إذ إن التأخر في إجراء العملية كان من الممكن أن يتسبب في أن يكمل بقية عمره مشلولًا على كرسي متحرك. جدير بالذكر أن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يعدّ إضافة مهمة للقطاع الصحي بالمنطقة الشرقية، ويمثل نقلة نوعية في الرعاية الصحية التي يحظى بها أبناء المنطقة؛ لاعتماده على أفضل الكفاءات الطبية وأميزها، وتوظيفه لأحدث الأجهزة التقنية والتشخيصية والعلاجية؛ الأمر الذي أهّل المستشفى للحصول على شهادة اللجنة الدولية لاعتماد المستشفيات JCI، المختصة بتقييم الجودة في القطاع الصحي وتحسين جودة وكفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمراجعين والمرضى، واعتماد الجمعية الأمريكية لعلم الأمراض CAP، والجائزة الوطنية لسلامة المرضى واعتماد الجمعية الأمريكية لنظم إدارة معلومات الرعاية الصحية.

فريق طبي مستشفى الدكتور سليمان الحبيب الخبر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جراحة معقّدة بالعمود الفقري بمستشفى سليمان الحبيب تنقذ أربعينيًّا من الشلل
سبق

تمكّن فريق طبي بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر من إنقاذ شاب أربعيني من شلل الأطراف السفلية، بعد أن أجرى له جراحة ناجحة لإزالة تشوه وكسر، وورم في العمود الفقري.

وقال الدكتور حسام الحبيب استشاري جراحة العمود الفقري ورئيس الفريق الطبي المعالج للحالة: إن المريض جاء إلى المستشفى في نهاية رحلة بحث طويلة عن العلاج تنقّل فيها بين العديد من المستشفيات، ومعاناة استمرت لأكثر من شهرين نتيجة شلل جزئي وعدم قدرة على الحركة.

وأضاف الحبيب أنه فور معاينته في عيادة العمود الفقري تم تشخيصه إكلينيكيًّا، وأجريت له الأشعة والتحاليل الطبية اللازمة، فأكدت النتائج إصابته بورم ضاغط على الأعصاب في الظهر، وكسر وتشوه بالعمود الفقري، وهو الأمر الذي سبب له ضعفًا في الأطراف السفلية وعدم قدرة على المشي.

وتابع: على الفور تم وضع خطة علاجية تضمنت معالجة أضرار العمود الفقري بعملية جراحية، وبرنامجًا محكمًا للعلاج الطبيعي، ومن ثم علاج الورم كمرحلة أخيرة، وبعد اكتمال الترتيبات اللازمة خضع المريض لعملية تم فيها تثبيت فقرات العمود الفقري وإزالة الضغط عن أعصاب الحبل الشوكي، وبفضل من الله حققت العملية التي استمرت نحو ساعتين نجاحًا متكاملًا؛ حيث شهدت الحالة الصحية للمريض تحسنًا متسارعًا بعد ساعات من خروجه من غرفة العمليات، واستمرت حالته في التشافي مع الرعاية الطبية التي حظي بها طوال فترة تنويمه لمدة "4" أيام، خرج بعدها من المستشفى على قدميه مع القليل من المساعدة، لكنه عندما عاد لاحقًا إلى المستشفى للمراجعة ولاستكمال علاجه الطبيعي، والكيماوي لعلاج الورم؛ جاء يمشي على قدميه دون مساعدة.

وأوضح الدكتور الحبيب أن المريض قدم إلى المستشفى في بادئ الأمر على كرسي متحرك وفي حالة نفسية سيئة بسبب تطاول أمد معاناته مع المرض، والفشل الذي لازم محاولات العلاج المتكررة التي قام بها في أكثر من مستشفى، مضيفًا أن حالته كانت معقدة لوجود الورم في منطقة عالية الحساسية، وللمضاعفات الكثيرة التي ترتبت عليه؛ إذ إن التأخر في إجراء العملية كان من الممكن أن يتسبب في أن يكمل بقية عمره مشلولًا على كرسي متحرك. جدير بالذكر أن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يعدّ إضافة مهمة للقطاع الصحي بالمنطقة الشرقية، ويمثل نقلة نوعية في الرعاية الصحية التي يحظى بها أبناء المنطقة؛ لاعتماده على أفضل الكفاءات الطبية وأميزها، وتوظيفه لأحدث الأجهزة التقنية والتشخيصية والعلاجية؛ الأمر الذي أهّل المستشفى للحصول على شهادة اللجنة الدولية لاعتماد المستشفيات JCI، المختصة بتقييم الجودة في القطاع الصحي وتحسين جودة وكفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمراجعين والمرضى، واعتماد الجمعية الأمريكية لعلم الأمراض CAP، والجائزة الوطنية لسلامة المرضى واعتماد الجمعية الأمريكية لنظم إدارة معلومات الرعاية الصحية.

05 سبتمبر 2020 - 17 محرّم 1442
11:06 AM

جراحة معقّدة بالعمود الفقري بمستشفى سليمان الحبيب تنقذ أربعينيًّا من الشلل

بعد إزالة تشوُّه وكسر وورم وخرج من المستشفى سيرًا على قدميه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تمكّن فريق طبي بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر من إنقاذ شاب أربعيني من شلل الأطراف السفلية، بعد أن أجرى له جراحة ناجحة لإزالة تشوه وكسر، وورم في العمود الفقري.

وقال الدكتور حسام الحبيب استشاري جراحة العمود الفقري ورئيس الفريق الطبي المعالج للحالة: إن المريض جاء إلى المستشفى في نهاية رحلة بحث طويلة عن العلاج تنقّل فيها بين العديد من المستشفيات، ومعاناة استمرت لأكثر من شهرين نتيجة شلل جزئي وعدم قدرة على الحركة.

وأضاف الحبيب أنه فور معاينته في عيادة العمود الفقري تم تشخيصه إكلينيكيًّا، وأجريت له الأشعة والتحاليل الطبية اللازمة، فأكدت النتائج إصابته بورم ضاغط على الأعصاب في الظهر، وكسر وتشوه بالعمود الفقري، وهو الأمر الذي سبب له ضعفًا في الأطراف السفلية وعدم قدرة على المشي.

وتابع: على الفور تم وضع خطة علاجية تضمنت معالجة أضرار العمود الفقري بعملية جراحية، وبرنامجًا محكمًا للعلاج الطبيعي، ومن ثم علاج الورم كمرحلة أخيرة، وبعد اكتمال الترتيبات اللازمة خضع المريض لعملية تم فيها تثبيت فقرات العمود الفقري وإزالة الضغط عن أعصاب الحبل الشوكي، وبفضل من الله حققت العملية التي استمرت نحو ساعتين نجاحًا متكاملًا؛ حيث شهدت الحالة الصحية للمريض تحسنًا متسارعًا بعد ساعات من خروجه من غرفة العمليات، واستمرت حالته في التشافي مع الرعاية الطبية التي حظي بها طوال فترة تنويمه لمدة "4" أيام، خرج بعدها من المستشفى على قدميه مع القليل من المساعدة، لكنه عندما عاد لاحقًا إلى المستشفى للمراجعة ولاستكمال علاجه الطبيعي، والكيماوي لعلاج الورم؛ جاء يمشي على قدميه دون مساعدة.

وأوضح الدكتور الحبيب أن المريض قدم إلى المستشفى في بادئ الأمر على كرسي متحرك وفي حالة نفسية سيئة بسبب تطاول أمد معاناته مع المرض، والفشل الذي لازم محاولات العلاج المتكررة التي قام بها في أكثر من مستشفى، مضيفًا أن حالته كانت معقدة لوجود الورم في منطقة عالية الحساسية، وللمضاعفات الكثيرة التي ترتبت عليه؛ إذ إن التأخر في إجراء العملية كان من الممكن أن يتسبب في أن يكمل بقية عمره مشلولًا على كرسي متحرك. جدير بالذكر أن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يعدّ إضافة مهمة للقطاع الصحي بالمنطقة الشرقية، ويمثل نقلة نوعية في الرعاية الصحية التي يحظى بها أبناء المنطقة؛ لاعتماده على أفضل الكفاءات الطبية وأميزها، وتوظيفه لأحدث الأجهزة التقنية والتشخيصية والعلاجية؛ الأمر الذي أهّل المستشفى للحصول على شهادة اللجنة الدولية لاعتماد المستشفيات JCI، المختصة بتقييم الجودة في القطاع الصحي وتحسين جودة وكفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمراجعين والمرضى، واعتماد الجمعية الأمريكية لعلم الأمراض CAP، والجائزة الوطنية لسلامة المرضى واعتماد الجمعية الأمريكية لنظم إدارة معلومات الرعاية الصحية.

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