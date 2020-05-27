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"الصحة" تعلن تسجيل 1815 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 78541

لبنان: تسجيل 21 إصابة جديدة بكورونا.. بلا وفيات

العدد التراكمي يرتفع إلى 1161

أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان عن التثبّت مخبرياً من 21 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، 16 منها من المُقيمين المُخالطين لوافدين، و5 من اللبنانيين الوافدين من الخارج؛ مما رفع العدد التراكمي للإصابات إلى 1161 إصابة.

وكشفت الوزارة في تقريرها اليوم المتعلق بمستجدات إصابات الفيروس في لبنان؛ عن أنّه خلال الساعات الـ24 الماضية، تمَّ إجراء فحوصات PCR الخاصة بالفيروس على 1675 شخصاً.

وأشار التقرير إلى استقرار عدد الوفيات جرّاء الفيروس على 26 وفاة، فيما سُجّل ارتفاع في عدد حالات الشفاء المخبري إلى 692 حالة.

فيروس كورونا الجديد

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لبنان: تسجيل 21 إصابة جديدة بكورونا.. بلا وفيات
سبق

أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان عن التثبّت مخبرياً من 21 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، 16 منها من المُقيمين المُخالطين لوافدين، و5 من اللبنانيين الوافدين من الخارج؛ مما رفع العدد التراكمي للإصابات إلى 1161 إصابة.

وكشفت الوزارة في تقريرها اليوم المتعلق بمستجدات إصابات الفيروس في لبنان؛ عن أنّه خلال الساعات الـ24 الماضية، تمَّ إجراء فحوصات PCR الخاصة بالفيروس على 1675 شخصاً.

وأشار التقرير إلى استقرار عدد الوفيات جرّاء الفيروس على 26 وفاة، فيما سُجّل ارتفاع في عدد حالات الشفاء المخبري إلى 692 حالة.

27 مايو 2020 - 4 شوّال 1441
05:09 PM

لبنان: تسجيل 21 إصابة جديدة بكورونا.. بلا وفيات

العدد التراكمي يرتفع إلى 1161

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان عن التثبّت مخبرياً من 21 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، 16 منها من المُقيمين المُخالطين لوافدين، و5 من اللبنانيين الوافدين من الخارج؛ مما رفع العدد التراكمي للإصابات إلى 1161 إصابة.

وكشفت الوزارة في تقريرها اليوم المتعلق بمستجدات إصابات الفيروس في لبنان؛ عن أنّه خلال الساعات الـ24 الماضية، تمَّ إجراء فحوصات PCR الخاصة بالفيروس على 1675 شخصاً.

وأشار التقرير إلى استقرار عدد الوفيات جرّاء الفيروس على 26 وفاة، فيما سُجّل ارتفاع في عدد حالات الشفاء المخبري إلى 692 حالة.

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