"توكلنا" يجيب.. هل يمكنك اصطحاب أحد التابعين في حال كان لديك تصريح خروج؟

بعد ورود عدد من الاستفسارات

أفاد تطبيق "توكلنا" لإصدار التصاريح الإلكترونية، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، بأن كل فرد يلزم أن يكون لديه حساب وتصريح خروج في حال أراد الخروج خلال فترة المنع؛ لدواعي: الحالات الإنسانية، والحالات الطبية الطارئة، ولأغراض التموين.

وفي رده على استفسارات المغردين حول إمكانية اصطحاب صاحب التصريح أحد التابعين المتواجدين في نفس محل السكن؛ أكد التطبيق أن: "كل فرد سواء كان رب أسرة أو تابعًا أو مكفولًا؛ يلزم أن يكون لديه حساب وتصريح خروج مستقل، وساري المفعول عبر تطبيق توكلنا".

ونبه "توكلنا" في تغريدة منفصلة إلى ضرورة التزام طالب التصريح الكامل باستخدام التصريح وفق الغرض المخصص له؛ وذلك في إطار خدمته التي تشمل موظفي الجهات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص المستثناة من منع التجول؛ على أن تشمل لاحقًا الأفراد من مواطنين ومقيمين.