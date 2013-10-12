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"المليص" يحتفل بزواجه في جدة

احتفل الدكتور سعد بن عبدالله المليص بزواجه إلى ابنة المرحوم فوزي الفارسي مساء أمس الخميس في إحدى قاعات الأفراح بجدة، بحضور عدد من المشايخ والأعيان والشعراء والإعلاميين، الذين تمنوا للعروسَيْن حياة سعيدة.

وقد عبّر العريس عن سعادته بدخوله القفص الذهبي، كما عبّر والد العريس البروفيسور عبدالله بن سعد المليص عن سعادته، وتمنى للعروسَيْن حياة سعيدة، وأن يبارك الله لهما.

زواج المليص

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

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"المليص" يحتفل بزواجه في جدة
سبق

احتفل الدكتور سعد بن عبدالله المليص بزواجه إلى ابنة المرحوم فوزي الفارسي مساء أمس الخميس في إحدى قاعات الأفراح بجدة، بحضور عدد من المشايخ والأعيان والشعراء والإعلاميين، الذين تمنوا للعروسَيْن حياة سعيدة.

وقد عبّر العريس عن سعادته بدخوله القفص الذهبي، كما عبّر والد العريس البروفيسور عبدالله بن سعد المليص عن سعادته، وتمنى للعروسَيْن حياة سعيدة، وأن يبارك الله لهما.

11 أكتوبر 2019 - 12 صفر 1441
11:15 PM

"المليص" يحتفل بزواجه في جدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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احتفل الدكتور سعد بن عبدالله المليص بزواجه إلى ابنة المرحوم فوزي الفارسي مساء أمس الخميس في إحدى قاعات الأفراح بجدة، بحضور عدد من المشايخ والأعيان والشعراء والإعلاميين، الذين تمنوا للعروسَيْن حياة سعيدة.

وقد عبّر العريس عن سعادته بدخوله القفص الذهبي، كما عبّر والد العريس البروفيسور عبدالله بن سعد المليص عن سعادته، وتمنى للعروسَيْن حياة سعيدة، وأن يبارك الله لهما.

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