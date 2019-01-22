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للمرة الثالثة خلال شهر.. إدخال مهاتير محمد إلى مستشفى للقلب

تعتيمٌ تامٌّ على حالته الصحية

أعلن متحدث باسم رئيس وزراء ماليزيا السابق مهاتير محمد، اليوم (السبت)، أن مهاتير محمد دخل وحدة رعاية القلب بالمعهد الوطني لأمراض القلب.. ولم يذكر المتحدث تفاصيل أخرى.

وهذه هي المرة الثالثة التي يدخل فيها "مهاتير" (96 عامًا) المستشفى خلال أكثر من شهر بقليل، وكان قد خرج من المستشفى في ما تم وصفه بأنه "إجراء طبي اختياري ناجح" الأسبوع الماضي؛ وفقًا لـ"رويترز".

ولم يذكر المعهد الوطني لأمراض القلب، ما هو الإجراء الذي خضع له "مهاتير"، الذي عانى أكثر من مرة من مشاكل في القلب.

وخضع "مهاتير" لإجراء طبي اختياري في نفس المستشفى يوم 7 يناير، وخرج من المستشفى بعد ستة أيام، وفي الشهر الماضي دخل "مهاتير" المستشفى مجددًا لإجراء فحص طبي كامل.

الرئيسية/ أخبار العالم

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للمرة الثالثة خلال شهر.. إدخال مهاتير محمد إلى مستشفى للقلب
سبق

أعلن متحدث باسم رئيس وزراء ماليزيا السابق مهاتير محمد، اليوم (السبت)، أن مهاتير محمد دخل وحدة رعاية القلب بالمعهد الوطني لأمراض القلب.. ولم يذكر المتحدث تفاصيل أخرى.

وهذه هي المرة الثالثة التي يدخل فيها "مهاتير" (96 عامًا) المستشفى خلال أكثر من شهر بقليل، وكان قد خرج من المستشفى في ما تم وصفه بأنه "إجراء طبي اختياري ناجح" الأسبوع الماضي؛ وفقًا لـ"رويترز".

ولم يذكر المعهد الوطني لأمراض القلب، ما هو الإجراء الذي خضع له "مهاتير"، الذي عانى أكثر من مرة من مشاكل في القلب.

وخضع "مهاتير" لإجراء طبي اختياري في نفس المستشفى يوم 7 يناير، وخرج من المستشفى بعد ستة أيام، وفي الشهر الماضي دخل "مهاتير" المستشفى مجددًا لإجراء فحص طبي كامل.

22 يناير 2022 - 19 جمادى الآخر 1443
03:20 PM

للمرة الثالثة خلال شهر.. إدخال مهاتير محمد إلى مستشفى للقلب

تعتيمٌ تامٌّ على حالته الصحية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن متحدث باسم رئيس وزراء ماليزيا السابق مهاتير محمد، اليوم (السبت)، أن مهاتير محمد دخل وحدة رعاية القلب بالمعهد الوطني لأمراض القلب.. ولم يذكر المتحدث تفاصيل أخرى.

وهذه هي المرة الثالثة التي يدخل فيها "مهاتير" (96 عامًا) المستشفى خلال أكثر من شهر بقليل، وكان قد خرج من المستشفى في ما تم وصفه بأنه "إجراء طبي اختياري ناجح" الأسبوع الماضي؛ وفقًا لـ"رويترز".

ولم يذكر المعهد الوطني لأمراض القلب، ما هو الإجراء الذي خضع له "مهاتير"، الذي عانى أكثر من مرة من مشاكل في القلب.

وخضع "مهاتير" لإجراء طبي اختياري في نفس المستشفى يوم 7 يناير، وخرج من المستشفى بعد ستة أيام، وفي الشهر الماضي دخل "مهاتير" المستشفى مجددًا لإجراء فحص طبي كامل.

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