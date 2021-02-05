إعلان القبول المبدئي للجوازات على رتبة "جندي" رجال
معرفة النتيجة عبر منصة "أبشر – توظيف"
أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، نتائج القبول المبدئي للمديرية العامة للجوازات على رتبة "جندي" رجال.
ويمكن معرفة نتيجة القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول عبر منصة "أبشر – توظيف" على الرابط التالي: https://jobs.sa.
المديرية العامة للجوازات
إعلان القبول المبدئي للجوازات على رتبة "جندي" رجال
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-02-05
أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، نتائج القبول المبدئي للمديرية العامة للجوازات على رتبة "جندي" رجال.
ويمكن معرفة نتيجة القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول عبر منصة "أبشر – توظيف" على الرابط التالي: https://jobs.sa.
05 فبراير 2021 - 23 جمادى الآخر 1442
03:31 PM
إعلان القبول المبدئي للجوازات على رتبة "جندي" رجال
معرفة النتيجة عبر منصة "أبشر – توظيف"
أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، نتائج القبول المبدئي للمديرية العامة للجوازات على رتبة "جندي" رجال.
ويمكن معرفة نتيجة القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول عبر منصة "أبشر – توظيف" على الرابط التالي: https://jobs.sa.