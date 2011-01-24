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شاهد كيف تعامَلَ مواطنون مع حفرة خطرة تتربص بمرتادي طريق بمكة!

فيما وقفت "سبق" على الموقع وطالَبَ الأهالي بالتدخل خشية وقوع حوادث

تتربص حفرة منهول تتوسط الطريق بعرض متر، بمرتادي طريق الفردوس بالشرائع بمكة المكرمة، في مخطط الخضراء.

ووقفت "سبق" على الموقع؛ حيث لجأ المواطنون إلى طرق بديلة لتنبيه المارة بوضع "كفرة" وخشب في وسط الطريق؛ لتنبيه مرتادي الطريق؛ حيث تزداد خطورة الحفرة لوقوعها وسط الطريق، وقد نتج عنها حوادث مرورية بسبب تفادي الحفرة.

وقال المواطن عبدالله الزهراني: إن الحفرة تشكل خطورة على سالكي الطريق، ويُخشى أن تتسبب الحفرة في ضرر لإحدى المركبات أو الأشخاص العابرين؛ لا سيما وأنه ليس هناك ما يشير إلى خطورتها إلا عجلة شاحنة فوقها، ونطالب الجهات المعنية بصيانة الموقع قبل حدوث حوادث تسبب أضرارًا في الأرواح والممتلكات.

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شاهد كيف تعامَلَ مواطنون مع حفرة خطرة تتربص بمرتادي طريق بمكة!
سبق

تتربص حفرة منهول تتوسط الطريق بعرض متر، بمرتادي طريق الفردوس بالشرائع بمكة المكرمة، في مخطط الخضراء.

ووقفت "سبق" على الموقع؛ حيث لجأ المواطنون إلى طرق بديلة لتنبيه المارة بوضع "كفرة" وخشب في وسط الطريق؛ لتنبيه مرتادي الطريق؛ حيث تزداد خطورة الحفرة لوقوعها وسط الطريق، وقد نتج عنها حوادث مرورية بسبب تفادي الحفرة.

وقال المواطن عبدالله الزهراني: إن الحفرة تشكل خطورة على سالكي الطريق، ويُخشى أن تتسبب الحفرة في ضرر لإحدى المركبات أو الأشخاص العابرين؛ لا سيما وأنه ليس هناك ما يشير إلى خطورتها إلا عجلة شاحنة فوقها، ونطالب الجهات المعنية بصيانة الموقع قبل حدوث حوادث تسبب أضرارًا في الأرواح والممتلكات.

24 يناير 2021 - 11 جمادى الآخر 1442
01:01 PM

شاهد كيف تعامَلَ مواطنون مع حفرة خطرة تتربص بمرتادي طريق بمكة!

فيما وقفت "سبق" على الموقع وطالَبَ الأهالي بالتدخل خشية وقوع حوادث

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
4
4,194

تتربص حفرة منهول تتوسط الطريق بعرض متر، بمرتادي طريق الفردوس بالشرائع بمكة المكرمة، في مخطط الخضراء.

ووقفت "سبق" على الموقع؛ حيث لجأ المواطنون إلى طرق بديلة لتنبيه المارة بوضع "كفرة" وخشب في وسط الطريق؛ لتنبيه مرتادي الطريق؛ حيث تزداد خطورة الحفرة لوقوعها وسط الطريق، وقد نتج عنها حوادث مرورية بسبب تفادي الحفرة.

وقال المواطن عبدالله الزهراني: إن الحفرة تشكل خطورة على سالكي الطريق، ويُخشى أن تتسبب الحفرة في ضرر لإحدى المركبات أو الأشخاص العابرين؛ لا سيما وأنه ليس هناك ما يشير إلى خطورتها إلا عجلة شاحنة فوقها، ونطالب الجهات المعنية بصيانة الموقع قبل حدوث حوادث تسبب أضرارًا في الأرواح والممتلكات.

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