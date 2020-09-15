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"بدر بن سعود" نائبًا لأمن الحج والعمرة و"البقمي" قائدًا لأمن الحرم

بقرار من مدير الأمن العام

أصدر مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، قرارًا بتعيين العميد الدكتور بدر بن سعود بن محمد آل سعود نائبًا لقائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة، كما أصدر قرارًا بتكليف العقيد محمد بن منيف البقمي، قائدًا للقوة الخاصة لأمن المسجد الحرام، ويكون التعيين والتكليف اعتبارًا من تاريخ صدور القرار.

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"بدر بن سعود" نائبًا لأمن الحج والعمرة و"البقمي" قائدًا لأمن الحرم
سبق

أصدر مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، قرارًا بتعيين العميد الدكتور بدر بن سعود بن محمد آل سعود نائبًا لقائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة، كما أصدر قرارًا بتكليف العقيد محمد بن منيف البقمي، قائدًا للقوة الخاصة لأمن المسجد الحرام، ويكون التعيين والتكليف اعتبارًا من تاريخ صدور القرار.

15 سبتمبر 2020 - 27 محرّم 1442
05:29 PM
اخر تعديل
15 سبتمبر 2020 - 27 محرّم 1442
08:25 PM

"بدر بن سعود" نائبًا لأمن الحج والعمرة و"البقمي" قائدًا لأمن الحرم

بقرار من مدير الأمن العام

A A A
عبدالله الراجحي - مكة المكرمة
9
12,147

أصدر مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، قرارًا بتعيين العميد الدكتور بدر بن سعود بن محمد آل سعود نائبًا لقائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة، كما أصدر قرارًا بتكليف العقيد محمد بن منيف البقمي، قائدًا للقوة الخاصة لأمن المسجد الحرام، ويكون التعيين والتكليف اعتبارًا من تاريخ صدور القرار.

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