أصدر مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، قرارًا بتعيين العميد الدكتور بدر بن سعود بن محمد آل سعود نائبًا لقائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة، كما أصدر قرارًا بتكليف العقيد محمد بن منيف البقمي، قائدًا للقوة الخاصة لأمن المسجد الحرام، ويكون التعيين والتكليف اعتبارًا من تاريخ صدور القرار.

"بدر بن سعود" نائبًا لأمن الحج والعمرة و"البقمي" قائدًا لأمن الحرم عبدالله الراجحي سبق 2020-09-15 أصدر مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، قرارًا بتعيين العميد الدكتور بدر بن سعود بن محمد آل سعود نائبًا لقائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة، كما أصدر قرارًا بتكليف العقيد محمد بن منيف البقمي، قائدًا للقوة الخاصة لأمن المسجد الحرام، ويكون التعيين والتكليف اعتبارًا من تاريخ صدور القرار.

15 سبتمبر 2020 - 27 محرّم 1442 05:29 PM

اخر تعديل 15 سبتمبر 2020 - 27 محرّم 1442 08:25 PM

"بدر بن سعود" نائبًا لأمن الحج والعمرة و"البقمي" قائدًا لأمن الحرم بقرار من مدير الأمن العام





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أصدر مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، قرارًا بتعيين العميد الدكتور بدر بن سعود بن محمد آل سعود نائبًا لقائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة، كما أصدر قرارًا بتكليف العقيد محمد بن منيف البقمي، قائدًا للقوة الخاصة لأمن المسجد الحرام، ويكون التعيين والتكليف اعتبارًا من تاريخ صدور القرار.