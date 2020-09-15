أصدر مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، قرارًا بتعيين العميد الدكتور بدر بن سعود بن محمد آل سعود نائبًا لقائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة، كما أصدر قرارًا بتكليف العقيد محمد بن منيف البقمي، قائدًا للقوة الخاصة لأمن المسجد الحرام، ويكون التعيين والتكليف اعتبارًا من تاريخ صدور القرار.
"بدر بن سعود" نائبًا لأمن الحج والعمرة و"البقمي" قائدًا لأمن الحرم
بقرار من مدير الأمن العام
أصدر مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، قرارًا بتعيين العميد الدكتور بدر بن سعود بن محمد آل سعود نائبًا لقائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة، كما أصدر قرارًا بتكليف العقيد محمد بن منيف البقمي، قائدًا للقوة الخاصة لأمن المسجد الحرام، ويكون التعيين والتكليف اعتبارًا من تاريخ صدور القرار.
اعلان
"بدر بن سعود" نائبًا لأمن الحج والعمرة و"البقمي" قائدًا لأمن الحرمعبدالله الراجحي سبق 2020-09-15
15 سبتمبر 2020 - 27 محرّم 1442
05:29 PM
اخر تعديل
15 سبتمبر 2020 - 27 محرّم 1442
08:25 PM
"بدر بن سعود" نائبًا لأمن الحج والعمرة و"البقمي" قائدًا لأمن الحرم
بقرار من مدير الأمن العام
أصدر مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، قرارًا بتعيين العميد الدكتور بدر بن سعود بن محمد آل سعود نائبًا لقائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة، كما أصدر قرارًا بتكليف العقيد محمد بن منيف البقمي، قائدًا للقوة الخاصة لأمن المسجد الحرام، ويكون التعيين والتكليف اعتبارًا من تاريخ صدور القرار.
اعلان
38 مليار ..
23 يوليو
5,037
2.5 مليار ..
30 يناير
8,942
91 مليار ..
29 يناير
21,678
70 مليار ..
26 أكتوبر
25,585
السياحة في جازان.. وجهات سياحية لا تُنسى
ماجد الجوهري
شكسبير رسام الكلمات
غسان محمد عسيلان
نحن نشرب البحر..!
عبدالغني الشيخ
النقطة الحمراء
بدر الغامدي
القضاء السعودي يخرس ألسنة المرجفين
علي آل شرمة
لم تُخلَقي جرسونة
أحمد عجب
التجار ولعبة الضريبة
ابتسام منصور القحطاني
سمر المقرن.. وتناقضات الطبيعة في جازان
د. بشير الصم
احذر من الكفالة والشراكة والوكالة؟
عبدالرحمن المرشد
واقعية التعليم الافتراضي!!
عبدالله بن خميس العمري