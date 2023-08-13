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اللجنة المجتمعية الاستشارية بولادة الدمام تضم ٦ أعضاء جدد

بحضور عدد من المسؤولين وقادة الرأي في المجتمع

عقد مستشفى الولادة والأطفال بالدمام، لجنة مجتمعية استشارية بحضور عدد من المسؤولين وقادة الرأي في المجتمع.

وتهدف اللجنة التي يرأسها المدير العام التنفيذي للمستشفى الدكتور عبدالوهاب بن سليمان الجباري، إلى مساندة المستشفى بالرأي والمشورة بشكل مباشر، وتحديد احتياج المجتمع من خلال الواقع الملموس لفئات المجتمع المختلفة، إضافة إلى المشاركة في وضع الخطة الاستراتيجية طويلة وقصيرة المدى للمستشفى تماشيًا مع رسالتها ورؤيتها.

وقال الدكتور عبدالوهاب الجباري، خلال اللقاء: إن هذه اللجنة خطوة لتنسيق الجهود المشتركة، وتشجيع المجتمع للمشاركة بصوته من أجل مستقبل صحي أفضل للمجتمع، فضلًا عن كونها فرصة لقادة المجتمع للمشاركة في الرؤية المستقبلية للمستشفى بطريقة شفافة وحضارية.

وشهد اللقاء عرضًا تعريفيًّا عن اللجنة وأهدافها، وشرحًا موجزًا عن أهدافه الخطة الاستراتيجية للمستشفى التي ينتظر أن تقوم اللجنة في المشاركة بالرأي تجاه بعض جوانبها.

بعدها جرى فتح باب النقاش عبر عدد من المحاور تمثلت في جوانب الصحة العامة وصحة النساء والأطفال، صحة ذوي الاحتياجات الخاصة، التوعية الصحية للمرضى والمجتمع.

يذكر أن اللجنة تضم 12 عضوًا، 6 منهم من المسؤولين وقادة الرأي، وباقي الأعضاء من مسؤولي المستشفى.

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اللجنة المجتمعية الاستشارية بولادة الدمام تضم ٦ أعضاء جدد
سبق

عقد مستشفى الولادة والأطفال بالدمام، لجنة مجتمعية استشارية بحضور عدد من المسؤولين وقادة الرأي في المجتمع.

وتهدف اللجنة التي يرأسها المدير العام التنفيذي للمستشفى الدكتور عبدالوهاب بن سليمان الجباري، إلى مساندة المستشفى بالرأي والمشورة بشكل مباشر، وتحديد احتياج المجتمع من خلال الواقع الملموس لفئات المجتمع المختلفة، إضافة إلى المشاركة في وضع الخطة الاستراتيجية طويلة وقصيرة المدى للمستشفى تماشيًا مع رسالتها ورؤيتها.

وقال الدكتور عبدالوهاب الجباري، خلال اللقاء: إن هذه اللجنة خطوة لتنسيق الجهود المشتركة، وتشجيع المجتمع للمشاركة بصوته من أجل مستقبل صحي أفضل للمجتمع، فضلًا عن كونها فرصة لقادة المجتمع للمشاركة في الرؤية المستقبلية للمستشفى بطريقة شفافة وحضارية.

وشهد اللقاء عرضًا تعريفيًّا عن اللجنة وأهدافها، وشرحًا موجزًا عن أهدافه الخطة الاستراتيجية للمستشفى التي ينتظر أن تقوم اللجنة في المشاركة بالرأي تجاه بعض جوانبها.

بعدها جرى فتح باب النقاش عبر عدد من المحاور تمثلت في جوانب الصحة العامة وصحة النساء والأطفال، صحة ذوي الاحتياجات الخاصة، التوعية الصحية للمرضى والمجتمع.

يذكر أن اللجنة تضم 12 عضوًا، 6 منهم من المسؤولين وقادة الرأي، وباقي الأعضاء من مسؤولي المستشفى.

13 أغسطس 2020 - 23 ذو الحجة 1441
05:58 PM

اللجنة المجتمعية الاستشارية بولادة الدمام تضم ٦ أعضاء جدد

بحضور عدد من المسؤولين وقادة الرأي في المجتمع

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عبدالله السالم - الدمام
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عقد مستشفى الولادة والأطفال بالدمام، لجنة مجتمعية استشارية بحضور عدد من المسؤولين وقادة الرأي في المجتمع.

وتهدف اللجنة التي يرأسها المدير العام التنفيذي للمستشفى الدكتور عبدالوهاب بن سليمان الجباري، إلى مساندة المستشفى بالرأي والمشورة بشكل مباشر، وتحديد احتياج المجتمع من خلال الواقع الملموس لفئات المجتمع المختلفة، إضافة إلى المشاركة في وضع الخطة الاستراتيجية طويلة وقصيرة المدى للمستشفى تماشيًا مع رسالتها ورؤيتها.

وقال الدكتور عبدالوهاب الجباري، خلال اللقاء: إن هذه اللجنة خطوة لتنسيق الجهود المشتركة، وتشجيع المجتمع للمشاركة بصوته من أجل مستقبل صحي أفضل للمجتمع، فضلًا عن كونها فرصة لقادة المجتمع للمشاركة في الرؤية المستقبلية للمستشفى بطريقة شفافة وحضارية.

وشهد اللقاء عرضًا تعريفيًّا عن اللجنة وأهدافها، وشرحًا موجزًا عن أهدافه الخطة الاستراتيجية للمستشفى التي ينتظر أن تقوم اللجنة في المشاركة بالرأي تجاه بعض جوانبها.

بعدها جرى فتح باب النقاش عبر عدد من المحاور تمثلت في جوانب الصحة العامة وصحة النساء والأطفال، صحة ذوي الاحتياجات الخاصة، التوعية الصحية للمرضى والمجتمع.

يذكر أن اللجنة تضم 12 عضوًا، 6 منهم من المسؤولين وقادة الرأي، وباقي الأعضاء من مسؤولي المستشفى.

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