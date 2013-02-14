النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 2227 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 3469 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الشيخ جراح" للواجهة مجدداً.. "التعاون الإسلامي" تُدين اعتداءات المستوطنين في القدس

دعت المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري ووضع حدّ لهذه الانتهاكات المتواصلة من الاحتلال

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة الاعتداءات التي تقوم بها مجموعات المستوطنين المتطرفين وقوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المواطنين الفلسطينيين ومحاولة الاستيلاء على منازلهم في حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي في إطار سياسات التهويد والاستيطان الاستعماري والتهجير القسري للعائلات الفلسطينية، ما يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي واتفاقيات جنيف.

وحذرت من خطورة استمرار سياسات الاحتلال الإسرائيلي غير القانونية القائمة على تهجير السكان الفلسطينيين والاستيلاء على بيوتهم.

ودعت المنظمة، في الوقت ذاته، المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري من أجل وضع حد لهذه الانتهاكات المتواصلة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

منظمة التعاون الإسلامي

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"الشيخ جراح" للواجهة مجدداً.. "التعاون الإسلامي" تُدين اعتداءات المستوطنين في القدس
سبق

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة الاعتداءات التي تقوم بها مجموعات المستوطنين المتطرفين وقوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المواطنين الفلسطينيين ومحاولة الاستيلاء على منازلهم في حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي في إطار سياسات التهويد والاستيطان الاستعماري والتهجير القسري للعائلات الفلسطينية، ما يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي واتفاقيات جنيف.

وحذرت من خطورة استمرار سياسات الاحتلال الإسرائيلي غير القانونية القائمة على تهجير السكان الفلسطينيين والاستيلاء على بيوتهم.

ودعت المنظمة، في الوقت ذاته، المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري من أجل وضع حد لهذه الانتهاكات المتواصلة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

14 فبراير 2022 - 13 رجب 1443
03:02 PM

"الشيخ جراح" للواجهة مجدداً.. "التعاون الإسلامي" تُدين اعتداءات المستوطنين في القدس

دعت المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري ووضع حدّ لهذه الانتهاكات المتواصلة من الاحتلال

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
0
110

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة الاعتداءات التي تقوم بها مجموعات المستوطنين المتطرفين وقوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المواطنين الفلسطينيين ومحاولة الاستيلاء على منازلهم في حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي في إطار سياسات التهويد والاستيطان الاستعماري والتهجير القسري للعائلات الفلسطينية، ما يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي واتفاقيات جنيف.

وحذرت من خطورة استمرار سياسات الاحتلال الإسرائيلي غير القانونية القائمة على تهجير السكان الفلسطينيين والاستيلاء على بيوتهم.

ودعت المنظمة، في الوقت ذاته، المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري من أجل وضع حد لهذه الانتهاكات المتواصلة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,904
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,457
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,128
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,111

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة