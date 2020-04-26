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في أفريقيا العام.. "الصحة العالمية" تتوقّع وفاة 700 ألف أفريقي بالملاريا

بمناسبة ذكرى اليوم العالمي لمحاربة المرض القاتل

توقعت منظمة الصحة العالمية أن تقتل حمى الملاريا 700 ألف شخص في القارة الأفريقية خلال العام 2020، وذلك في وقت يتزايد فيه انتشار فيروس "كورونا" بالقارة.

وأفادت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا ماتشيديسو ريبيكا موتي أنه على الرغم من أن كوفيد 19 يشكل تهديداً كبيراً للصحة، فمن الضروري الحفاظ على برامج الوقاية من الملاريا وعلاجها، ولا يجب أن نتقهقر عن ذلك.

وأوضحت ماتشيديسو في تصريحات لها بمناسبة ذكرى اليوم العالمي لمحاربة الملاريا -التي تصادف 25 أبريل من كل سنة- أن أفريقيا أحرزت تقدماً كبيراً على مدى 20 سنة ماضية في مجال محاربة هذا الداء.

وتشير أرقام أممية إلى أن الملاريا تسببت خلال العام 2018 في وفاة 272 ألف طفل في القارة الأفريقية، أعمارهم أقل من 5 سنوات.

الملاريا

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في أفريقيا العام.. "الصحة العالمية" تتوقّع وفاة 700 ألف أفريقي بالملاريا
سبق

توقعت منظمة الصحة العالمية أن تقتل حمى الملاريا 700 ألف شخص في القارة الأفريقية خلال العام 2020، وذلك في وقت يتزايد فيه انتشار فيروس "كورونا" بالقارة.

وأفادت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا ماتشيديسو ريبيكا موتي أنه على الرغم من أن كوفيد 19 يشكل تهديداً كبيراً للصحة، فمن الضروري الحفاظ على برامج الوقاية من الملاريا وعلاجها، ولا يجب أن نتقهقر عن ذلك.

وأوضحت ماتشيديسو في تصريحات لها بمناسبة ذكرى اليوم العالمي لمحاربة الملاريا -التي تصادف 25 أبريل من كل سنة- أن أفريقيا أحرزت تقدماً كبيراً على مدى 20 سنة ماضية في مجال محاربة هذا الداء.

وتشير أرقام أممية إلى أن الملاريا تسببت خلال العام 2018 في وفاة 272 ألف طفل في القارة الأفريقية، أعمارهم أقل من 5 سنوات.

26 إبريل 2020 - 3 رمضان 1441
04:54 PM

في أفريقيا العام.. "الصحة العالمية" تتوقّع وفاة 700 ألف أفريقي بالملاريا

بمناسبة ذكرى اليوم العالمي لمحاربة المرض القاتل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقعت منظمة الصحة العالمية أن تقتل حمى الملاريا 700 ألف شخص في القارة الأفريقية خلال العام 2020، وذلك في وقت يتزايد فيه انتشار فيروس "كورونا" بالقارة.

وأفادت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا ماتشيديسو ريبيكا موتي أنه على الرغم من أن كوفيد 19 يشكل تهديداً كبيراً للصحة، فمن الضروري الحفاظ على برامج الوقاية من الملاريا وعلاجها، ولا يجب أن نتقهقر عن ذلك.

وأوضحت ماتشيديسو في تصريحات لها بمناسبة ذكرى اليوم العالمي لمحاربة الملاريا -التي تصادف 25 أبريل من كل سنة- أن أفريقيا أحرزت تقدماً كبيراً على مدى 20 سنة ماضية في مجال محاربة هذا الداء.

وتشير أرقام أممية إلى أن الملاريا تسببت خلال العام 2018 في وفاة 272 ألف طفل في القارة الأفريقية، أعمارهم أقل من 5 سنوات.

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