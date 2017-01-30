النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد .. رئاسة الحرمين والجهات الأمنية تنظيم وتنسيق لراحة زوار بيت الله

"سبق" وثقت انتشار رجال الأمن في الساحات الخارجية للحرم

توظف رئاسة الحرمين الشريفين كامل طاقاتها وجهودها في سبيل خدمة ضيوف وزوار الحرم المكي الشريف، وذلك بتناغم وتناسق عالٍ مع القوة الخاصة لأمن الحرم المكي الشريف لينعم قاصدو البيت بأعلى معايير الجودة والخدمة لأداء نسكهم أثناء العمرة أو أداء الصلاة في الحرم المكي الشريف.

"سبق" وثقت جانبًا من تلك الخدمات، والمتمثلة في انتشار ووجود رجال الأمن في الساحات الخارجية للحرم المكي الشريف من قوة الحج والعمرة والطوارئ الخاصة حتى دخول بوابات الحرم المكي لتتولى المهمة رجال القوة الخاصة لأمن الحرم المكي الشريف، وهم يستقبلون المعتمرين أو المصلين بالتنسيق المشترك مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام.

من خارج أبواب الحرم المكي الشريف، تنتشر مشربيات زمزم المحمولة على الظهر وتقدم للمصلين والمعتمرين أثناء دخولهم للحرم المكي حتى وصولهم إلى صحن الطواف دون توقف، وفِي جميع الممرات المخصصة للمصلين والمعتمرين بداخل حافظات باردة وفِي المسعى.

فبمجرد رغبة زائر الحرم في شرب ماء زمزم، يبادر إليه العمالة مقدمين كاسات الماء البارد ذات الاستعمال الواحد؛ ليروي عطشه ويكمل نسكه بكل يسر وسهولة.

"سبق" وثقت التنظيم والترتيب الذي يقوم به موظفو رئاسة الحرمين الشريفين في صحن المطاف من توجيه الطائفين أدى الالتزام بالمسار وتعلوهم الابتسامة وحسن اختيار الألفاظ التي يعطرون بها مسامع الطائفين وتوجيههم إلى مسارهم الخاص.

كما لا يقل دورهم أهمية في تنظيم العربات الكهربائية واستقبال مستخدميها وإرشادهم لطريقة استخدامها وانتشارهم في الممرات لمتابعة تحركهم والحفاظ على سلامتهم أثناء القيادة وتجنب الوقوف المفاجئ.

رئاسة الحرمين الشريفين ضيوف الرحمن الحرم المكي القوة الخاصة لأمن الحرم ماء زمزم صحن المطاف

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد .. رئاسة الحرمين والجهات الأمنية تنظيم وتنسيق لراحة زوار بيت الله
سبق

توظف رئاسة الحرمين الشريفين كامل طاقاتها وجهودها في سبيل خدمة ضيوف وزوار الحرم المكي الشريف، وذلك بتناغم وتناسق عالٍ مع القوة الخاصة لأمن الحرم المكي الشريف لينعم قاصدو البيت بأعلى معايير الجودة والخدمة لأداء نسكهم أثناء العمرة أو أداء الصلاة في الحرم المكي الشريف.

"سبق" وثقت جانبًا من تلك الخدمات، والمتمثلة في انتشار ووجود رجال الأمن في الساحات الخارجية للحرم المكي الشريف من قوة الحج والعمرة والطوارئ الخاصة حتى دخول بوابات الحرم المكي لتتولى المهمة رجال القوة الخاصة لأمن الحرم المكي الشريف، وهم يستقبلون المعتمرين أو المصلين بالتنسيق المشترك مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام.

من خارج أبواب الحرم المكي الشريف، تنتشر مشربيات زمزم المحمولة على الظهر وتقدم للمصلين والمعتمرين أثناء دخولهم للحرم المكي حتى وصولهم إلى صحن الطواف دون توقف، وفِي جميع الممرات المخصصة للمصلين والمعتمرين بداخل حافظات باردة وفِي المسعى.

فبمجرد رغبة زائر الحرم في شرب ماء زمزم، يبادر إليه العمالة مقدمين كاسات الماء البارد ذات الاستعمال الواحد؛ ليروي عطشه ويكمل نسكه بكل يسر وسهولة.

"سبق" وثقت التنظيم والترتيب الذي يقوم به موظفو رئاسة الحرمين الشريفين في صحن المطاف من توجيه الطائفين أدى الالتزام بالمسار وتعلوهم الابتسامة وحسن اختيار الألفاظ التي يعطرون بها مسامع الطائفين وتوجيههم إلى مسارهم الخاص.

كما لا يقل دورهم أهمية في تنظيم العربات الكهربائية واستقبال مستخدميها وإرشادهم لطريقة استخدامها وانتشارهم في الممرات لمتابعة تحركهم والحفاظ على سلامتهم أثناء القيادة وتجنب الوقوف المفاجئ.

30 يناير 2021 - 17 جمادى الآخر 1442
09:36 PM

شاهد .. رئاسة الحرمين والجهات الأمنية تنظيم وتنسيق لراحة زوار بيت الله

"سبق" وثقت انتشار رجال الأمن في الساحات الخارجية للحرم

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
0
580

توظف رئاسة الحرمين الشريفين كامل طاقاتها وجهودها في سبيل خدمة ضيوف وزوار الحرم المكي الشريف، وذلك بتناغم وتناسق عالٍ مع القوة الخاصة لأمن الحرم المكي الشريف لينعم قاصدو البيت بأعلى معايير الجودة والخدمة لأداء نسكهم أثناء العمرة أو أداء الصلاة في الحرم المكي الشريف.

"سبق" وثقت جانبًا من تلك الخدمات، والمتمثلة في انتشار ووجود رجال الأمن في الساحات الخارجية للحرم المكي الشريف من قوة الحج والعمرة والطوارئ الخاصة حتى دخول بوابات الحرم المكي لتتولى المهمة رجال القوة الخاصة لأمن الحرم المكي الشريف، وهم يستقبلون المعتمرين أو المصلين بالتنسيق المشترك مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام.

من خارج أبواب الحرم المكي الشريف، تنتشر مشربيات زمزم المحمولة على الظهر وتقدم للمصلين والمعتمرين أثناء دخولهم للحرم المكي حتى وصولهم إلى صحن الطواف دون توقف، وفِي جميع الممرات المخصصة للمصلين والمعتمرين بداخل حافظات باردة وفِي المسعى.

فبمجرد رغبة زائر الحرم في شرب ماء زمزم، يبادر إليه العمالة مقدمين كاسات الماء البارد ذات الاستعمال الواحد؛ ليروي عطشه ويكمل نسكه بكل يسر وسهولة.

"سبق" وثقت التنظيم والترتيب الذي يقوم به موظفو رئاسة الحرمين الشريفين في صحن المطاف من توجيه الطائفين أدى الالتزام بالمسار وتعلوهم الابتسامة وحسن اختيار الألفاظ التي يعطرون بها مسامع الطائفين وتوجيههم إلى مسارهم الخاص.

كما لا يقل دورهم أهمية في تنظيم العربات الكهربائية واستقبال مستخدميها وإرشادهم لطريقة استخدامها وانتشارهم في الممرات لمتابعة تحركهم والحفاظ على سلامتهم أثناء القيادة وتجنب الوقوف المفاجئ.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,656
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,200
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,164
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,052

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الاستهتار يجهض جهود مواجهة كورونا

الاستهتار يجهض جهود مواجهة كورونا

علي آل شرمة
يومان راحة براتب بالخاص!!

يومان راحة براتب بالخاص!!

عبدالغني الشيخ
جاهزون!!

جاهزون!!

عبدالله بن خميس العمري
لا.. يا معالي الوزير

لا.. يا معالي الوزير

ماجد البريكان
المملكة.. وصناعة المستقبل

المملكة.. وصناعة المستقبل

غسان محمد عسيلان
بنات السعودية غير

بنات السعودية غير

حسن آل عمير
ضربات متلاحقة لاقتلاع دوائر الفساد

ضربات متلاحقة لاقتلاع دوائر الفساد

علي آل شرمة
التدرّع بالمعلمين ليس حلًّا

التدرّع بالمعلمين ليس حلًّا

مها الجبر
احجزْ قبل أنْ يُغادِرَ القِطَار!!

احجزْ قبل أنْ يُغادِرَ القِطَار!!

عبدالمحسن الحارثي
عاقِبوا المستهترين بكورونا!

عاقِبوا المستهترين بكورونا!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة