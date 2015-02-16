مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 12495 نقطة

بتداولات بلغت 10 مليارات ريال لأكثر من 243 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعًا 144.58 نقطة ليقفل عند مستوى 12495.22 نقطة، وبتداولات بلغت 10 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 243 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 446 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 147 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 47 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: علم، وشمس، والباحة، وساسكو، والعربية؛ الأكثر ارتفاعًا. أما أسهم شركات: أنابيب الشرق ، الأهلي ريت 1، وبوان ، وأسمنت اليمامة ، وتنمية؛ فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 30.00% و 2.58%.

وكانت أسهم شركات: زين السعودية، والإنماء، دار الأركان، والجزيرة، و أرامكو السعودية؛ هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، والإنماء، وصدر، والجزيرة، وأرامكو السعودية؛ هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعًا 133 نقطة ليقفل عند مستوى 25.287.28 نقطة، وبتداولات بلغت 131 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 1.4 مليون سهم تقاسمتها 5173 صفقة.