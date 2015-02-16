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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 12495 نقطة

بتداولات بلغت 10 مليارات ريال لأكثر من 243 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعًا 144.58 نقطة ليقفل عند مستوى 12495.22 نقطة، وبتداولات بلغت 10 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 243 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 446 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 147 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 47 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: علم، وشمس، والباحة، وساسكو، والعربية؛ الأكثر ارتفاعًا. أما أسهم شركات: أنابيب الشرق ، الأهلي ريت 1، وبوان ، وأسمنت اليمامة ، وتنمية؛ فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 30.00% و 2.58%.

وكانت أسهم شركات: زين السعودية، والإنماء، دار الأركان، والجزيرة، و أرامكو السعودية؛ هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، والإنماء، وصدر، والجزيرة، وأرامكو السعودية؛ هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعًا 133 نقطة ليقفل عند مستوى 25.287.28 نقطة، وبتداولات بلغت 131 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 1.4 مليون سهم تقاسمتها 5173 صفقة.

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 12495 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعًا 144.58 نقطة ليقفل عند مستوى 12495.22 نقطة، وبتداولات بلغت 10 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 243 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 446 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 147 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 47 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: علم، وشمس، والباحة، وساسكو، والعربية؛ الأكثر ارتفاعًا. أما أسهم شركات: أنابيب الشرق ، الأهلي ريت 1، وبوان ، وأسمنت اليمامة ، وتنمية؛ فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 30.00% و 2.58%.

وكانت أسهم شركات: زين السعودية، والإنماء، دار الأركان، والجزيرة، و أرامكو السعودية؛ هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، والإنماء، وصدر، والجزيرة، وأرامكو السعودية؛ هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعًا 133 نقطة ليقفل عند مستوى 25.287.28 نقطة، وبتداولات بلغت 131 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 1.4 مليون سهم تقاسمتها 5173 صفقة.

16 فبراير 2022 - 15 رجب 1443
04:52 PM

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 12495 نقطة

بتداولات بلغت 10 مليارات ريال لأكثر من 243 مليون سهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعًا 144.58 نقطة ليقفل عند مستوى 12495.22 نقطة، وبتداولات بلغت 10 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 243 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 446 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 147 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 47 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: علم، وشمس، والباحة، وساسكو، والعربية؛ الأكثر ارتفاعًا. أما أسهم شركات: أنابيب الشرق ، الأهلي ريت 1، وبوان ، وأسمنت اليمامة ، وتنمية؛ فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 30.00% و 2.58%.

وكانت أسهم شركات: زين السعودية، والإنماء، دار الأركان، والجزيرة، و أرامكو السعودية؛ هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، والإنماء، وصدر، والجزيرة، وأرامكو السعودية؛ هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعًا 133 نقطة ليقفل عند مستوى 25.287.28 نقطة، وبتداولات بلغت 131 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 1.4 مليون سهم تقاسمتها 5173 صفقة.

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بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
10,049
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,511
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,174
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,134

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