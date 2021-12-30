وكان الطريق قد شهد يوم أمس إغلاقًا احترازيًّا لعدة ساعات بسبب هطول الأمطار التي شهدتها المنطقة والضباب الكثيف.

وقال حساب أمن الطرق عبر تويتر: عزيزي قائد المركبة، نود التنويه بأنه تم إغلاق طريق الهدا (مؤقتًا) بالاتجاهين؛ لوجود أمطار غزيرة حرصًا على سلامة الجميع.

أغلقت الجهات المعنية صباح اليوم الخميس، بشكل مؤقت، طريق "الهدا" بمحافظة الطائف في الاتجاهين؛ بسبب هطول الأمطار.

احترازيًّا.. إغلاق طريق الهدا في كلا الاتجاهين بسبب الأمطار صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-12-30 أغلقت الجهات المعنية صباح اليوم الخميس، بشكل مؤقت، طريق "الهدا" بمحافظة الطائف في الاتجاهين؛ بسبب هطول الأمطار. وقال حساب أمن الطرق عبر تويتر: عزيزي قائد المركبة، نود التنويه بأنه تم إغلاق طريق الهدا (مؤقتًا) بالاتجاهين؛ لوجود أمطار غزيرة حرصًا على سلامة الجميع. وكان الطريق قد شهد يوم أمس إغلاقًا احترازيًّا لعدة ساعات بسبب هطول الأمطار التي شهدتها المنطقة والضباب الكثيف.

30 ديسمبر 2021 - 26 جمادى الأول 1443 08:40 AM

احترازيًّا.. إغلاق طريق الهدا في كلا الاتجاهين بسبب الأمطار تشهد المنطقة منذ يوم أمس هطولاتٍ مطرية كثيفة وضبابًا





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أغلقت الجهات المعنية صباح اليوم الخميس، بشكل مؤقت، طريق "الهدا" بمحافظة الطائف في الاتجاهين؛ بسبب هطول الأمطار.

وقال حساب أمن الطرق عبر تويتر: عزيزي قائد المركبة، نود التنويه بأنه تم إغلاق طريق الهدا (مؤقتًا) بالاتجاهين؛ لوجود أمطار غزيرة حرصًا على سلامة الجميع.

وكان الطريق قد شهد يوم أمس إغلاقًا احترازيًّا لعدة ساعات بسبب هطول الأمطار التي شهدتها المنطقة والضباب الكثيف.