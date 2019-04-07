النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
3 منهم ضمن قائمة المطلوبين في القطيف وكانوا في طريقهم للفرار إلى خارج البلاد

4 مسلحين يستهدفون نقطة أبو حدرية بالقنابل.. مقتل اثنين والقبض على آخرَين

"صواريخ حرارية" تقضي على 10 حوثيين بينهم قيادي في الضالع

إحباط تسلل للميليشيا وتكبيدها خسائر في الأرواح والعتاد

قُتل 10 من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية بينهم قيادي، مساء اليوم (الأحد)، بنيران قوات الجيش الوطني اليمني، في جبهة مريس شمالي محافظة الضالع جنوبي البلاد.

وأفاد موقع "سبتمبر نت" بأن قوات الجيش الوطني استهدفت بعدد من الصواريخ الحرارية، تجمعًا للميليشيا في منطقة يعيس شمالي جبهة مريس.

وأضاف أن القصف أسفر عن مصرع 10 من عناصر الميليشيا الحوثية، بينهم القيادي الميداني المدعو يحيى سريع، وتدمير عربة "بي إم بي".

في موازاة ذلك، أحبطت قوات الجيش اليمني عدة محاولات تسلل للميليشيا، باتجاه منطقتي الزيلة، وصولان في الجبهة ذاتها، وأجبرتها على التراجع والفرار، بعد تكبيدها خسائر في العدد والعدة.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"صواريخ حرارية" تقضي على 10 حوثيين بينهم قيادي في الضالع
سبق

قُتل 10 من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية بينهم قيادي، مساء اليوم (الأحد)، بنيران قوات الجيش الوطني اليمني، في جبهة مريس شمالي محافظة الضالع جنوبي البلاد.

وأفاد موقع "سبتمبر نت" بأن قوات الجيش الوطني استهدفت بعدد من الصواريخ الحرارية، تجمعًا للميليشيا في منطقة يعيس شمالي جبهة مريس.

وأضاف أن القصف أسفر عن مصرع 10 من عناصر الميليشيا الحوثية، بينهم القيادي الميداني المدعو يحيى سريع، وتدمير عربة "بي إم بي".

في موازاة ذلك، أحبطت قوات الجيش اليمني عدة محاولات تسلل للميليشيا، باتجاه منطقتي الزيلة، وصولان في الجبهة ذاتها، وأجبرتها على التراجع والفرار، بعد تكبيدها خسائر في العدد والعدة.

07 إبريل 2019 - 2 شعبان 1440
09:09 PM

"صواريخ حرارية" تقضي على 10 حوثيين بينهم قيادي في الضالع

إحباط تسلل للميليشيا وتكبيدها خسائر في الأرواح والعتاد

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
5,092

قُتل 10 من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية بينهم قيادي، مساء اليوم (الأحد)، بنيران قوات الجيش الوطني اليمني، في جبهة مريس شمالي محافظة الضالع جنوبي البلاد.

وأفاد موقع "سبتمبر نت" بأن قوات الجيش الوطني استهدفت بعدد من الصواريخ الحرارية، تجمعًا للميليشيا في منطقة يعيس شمالي جبهة مريس.

وأضاف أن القصف أسفر عن مصرع 10 من عناصر الميليشيا الحوثية، بينهم القيادي الميداني المدعو يحيى سريع، وتدمير عربة "بي إم بي".

في موازاة ذلك، أحبطت قوات الجيش اليمني عدة محاولات تسلل للميليشيا، باتجاه منطقتي الزيلة، وصولان في الجبهة ذاتها، وأجبرتها على التراجع والفرار، بعد تكبيدها خسائر في العدد والعدة.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
20,296
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
28,562
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
17,218
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
30,193

كاريكاتير

هُنا يُصنع التحريض

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة