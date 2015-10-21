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"شرطة الحدود الشمالية ": القبض على مواطن ظهر بفيديو متباهياً بتعاطي مواد مخدرة وممنوعات

وقام بعرض سلاح ناري وارتكب مخالفات مرورية

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الحدود الشمالية العقيد متعب الخميس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم ترويج وتعاطي المخدرات، أسفرت عن القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، ظهر في مقاطع فيديو متباهياً بتعاطي مواد مخدرة وممنوعات، وعرض سلاح ناري، وارتكاب مخالفات مرورية ، وتوثيق ذلك ونشره في مواقع التواصل الاجتماعي، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

شرطة الحدود الشمالية النيابة العامة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"شرطة الحدود الشمالية ": القبض على مواطن ظهر بفيديو متباهياً بتعاطي مواد مخدرة وممنوعات
سبق

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الحدود الشمالية العقيد متعب الخميس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم ترويج وتعاطي المخدرات، أسفرت عن القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، ظهر في مقاطع فيديو متباهياً بتعاطي مواد مخدرة وممنوعات، وعرض سلاح ناري، وارتكاب مخالفات مرورية ، وتوثيق ذلك ونشره في مواقع التواصل الاجتماعي، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

21 أكتوبر 2021 - 15 ربيع الأول 1443
10:30 PM

"شرطة الحدود الشمالية ": القبض على مواطن ظهر بفيديو متباهياً بتعاطي مواد مخدرة وممنوعات

وقام بعرض سلاح ناري وارتكب مخالفات مرورية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عرعر
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2,629

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الحدود الشمالية العقيد متعب الخميس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم ترويج وتعاطي المخدرات، أسفرت عن القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، ظهر في مقاطع فيديو متباهياً بتعاطي مواد مخدرة وممنوعات، وعرض سلاح ناري، وارتكاب مخالفات مرورية ، وتوثيق ذلك ونشره في مواقع التواصل الاجتماعي، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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