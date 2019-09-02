النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مدير "كفى" يشيد بجهود "الصحة" في تغيير علب السجائر بما يتوافق مع خطورتها

قال: تفتك سنوياً بأكثر من 22 ألف شخص

أشاد مدير عام جمعية "كفى" للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمنطقة مكة المكرمة صلاح بن محمد الشيخ، بالجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة الصحة واللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، لتغيير شكل علب السجائر بما يتناسب مع خطورتها على الإنسان.

وبيّن "الشيخ" أن هذه السجائر والتي تفتك سنوياً بأكثر من 22 ألف شخص في هذا الوطن، وفقاً لتصريح وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، تستحق أن تفرض عليها القيود، مشيداً بالضريبة الانتقائية التي خفضت إلى حد كبير عدد متعاطي السجائر ومستهلكيها من كلا الجنسين وفق الاحصائيات الأخيرة.

وظهر الشكل الجديد لعلب السجائر مغلفاً باللون الأسود، ومكتوب عليه بالخط العريض "التدخين يسبب سرطان الحنجرة"، فيما ذيّلت الكتابة بشريط أصفر مكتوب فيه (للإقلاع عن التدخين اتصل على الرقم 937) وهو الرقم الذي خصصته وزارة الصحة لعلاج الحالات التي ترغب العلاج.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مدير "كفى" يشيد بجهود "الصحة" في تغيير علب السجائر بما يتوافق مع خطورتها
سبق

أشاد مدير عام جمعية "كفى" للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمنطقة مكة المكرمة صلاح بن محمد الشيخ، بالجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة الصحة واللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، لتغيير شكل علب السجائر بما يتناسب مع خطورتها على الإنسان.

وبيّن "الشيخ" أن هذه السجائر والتي تفتك سنوياً بأكثر من 22 ألف شخص في هذا الوطن، وفقاً لتصريح وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، تستحق أن تفرض عليها القيود، مشيداً بالضريبة الانتقائية التي خفضت إلى حد كبير عدد متعاطي السجائر ومستهلكيها من كلا الجنسين وفق الاحصائيات الأخيرة.

وظهر الشكل الجديد لعلب السجائر مغلفاً باللون الأسود، ومكتوب عليه بالخط العريض "التدخين يسبب سرطان الحنجرة"، فيما ذيّلت الكتابة بشريط أصفر مكتوب فيه (للإقلاع عن التدخين اتصل على الرقم 937) وهو الرقم الذي خصصته وزارة الصحة لعلاج الحالات التي ترغب العلاج.

02 سبتمبر 2019 - 3 محرّم 1441
06:05 PM

مدير "كفى" يشيد بجهود "الصحة" في تغيير علب السجائر بما يتوافق مع خطورتها

قال: تفتك سنوياً بأكثر من 22 ألف شخص

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
14
2,245

أشاد مدير عام جمعية "كفى" للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمنطقة مكة المكرمة صلاح بن محمد الشيخ، بالجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة الصحة واللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، لتغيير شكل علب السجائر بما يتناسب مع خطورتها على الإنسان.

وبيّن "الشيخ" أن هذه السجائر والتي تفتك سنوياً بأكثر من 22 ألف شخص في هذا الوطن، وفقاً لتصريح وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، تستحق أن تفرض عليها القيود، مشيداً بالضريبة الانتقائية التي خفضت إلى حد كبير عدد متعاطي السجائر ومستهلكيها من كلا الجنسين وفق الاحصائيات الأخيرة.

وظهر الشكل الجديد لعلب السجائر مغلفاً باللون الأسود، ومكتوب عليه بالخط العريض "التدخين يسبب سرطان الحنجرة"، فيما ذيّلت الكتابة بشريط أصفر مكتوب فيه (للإقلاع عن التدخين اتصل على الرقم 937) وهو الرقم الذي خصصته وزارة الصحة لعلاج الحالات التي ترغب العلاج.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,784
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,367
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,298
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,655

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

إسدال الستار على موسم الطائف!

إسدال الستار على موسم الطائف!

صالح مطر الغامدي
مشاهدات حاج

مشاهدات حاج

بندر الشهري
العالم الأول.. (تعليم)

العالم الأول.. (تعليم)

عبدالله بن خميس العمري
القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

عبدالرحمن المرشد
لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

عبدالغني الشيخ
هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

ماجد البريكان
المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

حواء القرني
ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

محمد الصيـعري
حياة رخيصة

حياة رخيصة

حامد الإقبالي
فـكّــك صـواميلهـم!!

فـكّــك صـواميلهـم!!

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة