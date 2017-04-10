هكذا ألهب "التأهب لإنتاج أول جهاز تنفس بأيد سعودية" حماس أبناء الوطن

1000 جهاز أسبوعيًّا يأمل قطاع الصناعة في إخراجها للنور قريبًا لتطويق "كورونا"

يستعد القطاع الصناعي بالمملكة للبدء في إنتاج أول عدد من أجهزة التنفس الصناعي بأيدٍ سعودية، بمعدل 1000 جهاز أسبوعيًّا؛ لمواجهة انتشار فيروس كورونا؛ ‏على أن يبدأ الإنتاج الفعلي خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

وأثار هذا الخبر حماسة عدد كبير من المواطنين المختصين للمشاركة في هذه المبادرة والتطوع للعمل من أجل الوطن دون مقابل؛ حيث عرض المهندس عبدالرحمن بن محمد عبدالعال خدماته وقال: "يسعدني التطوع وتقديم الاستشارات الهندسية والصناعية دون مقابل لكل شركة ترغب في تصنيع الأجهزة التنفسية، في مجال تخصصي، جزئية (توربين ضغط الهواء والأكسجين).. وفق الله الجميع، وحفظ الله وطننا الغالي.

وبادر الدكتور إبراهيم الفقيه وكتب: "إذا فيه شركات بحاجة خبرات فنية وهندسية لتصنيع أجهزة تنفس صناعي فيمكنهم التواصل معنا في قسم هندسة الأجهزة الطبية بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل".

كما عرض مبارك الدريهم مصنعه؛ حيث قال: "أملك مصنع mbi لتشكيل المعادن بأحدث الطرق التصنيعية بآلات cnc، ‏أقدم لكم كل الخدمات لتصنيع جهاز التنفس وغيرها من احتياجات من قوالب وغيرها، ونمتلك من الآلات الصناعية #5Axes، أرجوكم إذا لديكم مهندسين يريدون تصنيع أجهزة تنفس نحن تحت الإشارة لخدمة البلاد والعباد".

وتبرعت "روزي" وكتبت: "أنا مهندسة أجهزة طبية يمكنني التطوع للعمل مجانًا"، وشاركتها المواطنة سارة: "أنا أخصائية علاج تنفسي جاهزة للمساعدة فيما يخص جهاز التنفس الصناعي".

وكتب مدحت السفياني: "شيء يدعو للفخر ولعلها بداية لمبادرات وأعمال جميلة تظهر ما نستطيع عمله والوصول إليه وتحقيقه في الشدة قبل الرخاء، الأزمات تشحذ الهمم وتخرج أفضل ما فينا، وكلما اشتد التحدي وعَظُم الخطب رَقِيَ الإنسان السعودي بفضل الله وأثبت قدرته وصلابة معدنه، ‫إنها السعودية العظمى".