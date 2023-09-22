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"العنزي": "اليوم الوطني" فرصة لتأكيد الوقوف صفًا وحدًا خلف المملكة

قال إن كل عام يمر علينا نعيش فيه روح العطاء والازدهار

تقدم محافظ يدمة، موفق بن عبدالهادي العنزي، بأسمى التهاني والتبريكات، لمقام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان، ووزير الداخلية، وأمير منطقة نجران، ونائبه -حفظهم الله -، وللأسرة المالكة والشعب السعودي الكريم، بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة.

وقال "العنزي" إن هذه المناسبة الغالية فرصة لتأكيد اللحمة الوطنية والوقوف صفًا واحدًا خلف دولتنا ومساندة دورها الإيجابي الرائد في محاربة الإرهاب ونصرة المظلومين في ربوع العالم، ومساندة رجال أمننا البواسل وأبطال قواتنا المسلحة في التصدي لكل الحاقدين وحماية حدودنا البرية والبحرية بكل شجاعة وثبات.

وأضاف أن كل عام يمر علينا في هذا الوطن الغالي، نعيش فيه روح العطاء والازدهار، ونلمس الطفرة التنموية في شتى المجالات وما يتحقق من إنجازات لرؤية الوطن الطموحة 2030، حتى أصبح لكل عام يمر ما يميزه عن ما سبقه من أعوام.

ولفت إلى أن محافظة يدمة، تشهد كغيرها من المحافظات في هذا العهد الزاهر، نهضة تنموية في جميع المجالات لما تزخر بها من مواقع سياحية وتنموية رائعة الجمال. كما حظيت بتنفيذ الكثير من المشاريع التنموية والحضارية العملاقة بتوجيهات، أمير المنطقة ونائبه.

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"العنزي": "اليوم الوطني" فرصة لتأكيد الوقوف صفًا وحدًا خلف المملكة
سبق

تقدم محافظ يدمة، موفق بن عبدالهادي العنزي، بأسمى التهاني والتبريكات، لمقام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان، ووزير الداخلية، وأمير منطقة نجران، ونائبه -حفظهم الله -، وللأسرة المالكة والشعب السعودي الكريم، بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة.

وقال "العنزي" إن هذه المناسبة الغالية فرصة لتأكيد اللحمة الوطنية والوقوف صفًا واحدًا خلف دولتنا ومساندة دورها الإيجابي الرائد في محاربة الإرهاب ونصرة المظلومين في ربوع العالم، ومساندة رجال أمننا البواسل وأبطال قواتنا المسلحة في التصدي لكل الحاقدين وحماية حدودنا البرية والبحرية بكل شجاعة وثبات.

وأضاف أن كل عام يمر علينا في هذا الوطن الغالي، نعيش فيه روح العطاء والازدهار، ونلمس الطفرة التنموية في شتى المجالات وما يتحقق من إنجازات لرؤية الوطن الطموحة 2030، حتى أصبح لكل عام يمر ما يميزه عن ما سبقه من أعوام.

ولفت إلى أن محافظة يدمة، تشهد كغيرها من المحافظات في هذا العهد الزاهر، نهضة تنموية في جميع المجالات لما تزخر بها من مواقع سياحية وتنموية رائعة الجمال. كما حظيت بتنفيذ الكثير من المشاريع التنموية والحضارية العملاقة بتوجيهات، أمير المنطقة ونائبه.

22 سبتمبر 2019 - 23 محرّم 1441
05:20 PM

"العنزي": "اليوم الوطني" فرصة لتأكيد الوقوف صفًا وحدًا خلف المملكة

قال إن كل عام يمر علينا نعيش فيه روح العطاء والازدهار

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صحيفة سبق الإلكترونية - نجران
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تقدم محافظ يدمة، موفق بن عبدالهادي العنزي، بأسمى التهاني والتبريكات، لمقام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان، ووزير الداخلية، وأمير منطقة نجران، ونائبه -حفظهم الله -، وللأسرة المالكة والشعب السعودي الكريم، بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة.

وقال "العنزي" إن هذه المناسبة الغالية فرصة لتأكيد اللحمة الوطنية والوقوف صفًا واحدًا خلف دولتنا ومساندة دورها الإيجابي الرائد في محاربة الإرهاب ونصرة المظلومين في ربوع العالم، ومساندة رجال أمننا البواسل وأبطال قواتنا المسلحة في التصدي لكل الحاقدين وحماية حدودنا البرية والبحرية بكل شجاعة وثبات.

وأضاف أن كل عام يمر علينا في هذا الوطن الغالي، نعيش فيه روح العطاء والازدهار، ونلمس الطفرة التنموية في شتى المجالات وما يتحقق من إنجازات لرؤية الوطن الطموحة 2030، حتى أصبح لكل عام يمر ما يميزه عن ما سبقه من أعوام.

ولفت إلى أن محافظة يدمة، تشهد كغيرها من المحافظات في هذا العهد الزاهر، نهضة تنموية في جميع المجالات لما تزخر بها من مواقع سياحية وتنموية رائعة الجمال. كما حظيت بتنفيذ الكثير من المشاريع التنموية والحضارية العملاقة بتوجيهات، أمير المنطقة ونائبه.

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