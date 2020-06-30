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"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة على أجزاء من تبوك

تشمل عدة محافظات وتستمر حتى الـ8 مساء

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة تبوك.

وتشمل الحالة محافظات: (البدع، والوجه وأملح، وتيماء، وحقل، وضباء).

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تبوك

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة على أجزاء من تبوك
سبق

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة تبوك.

وتشمل الحالة محافظات: (البدع، والوجه وأملح، وتيماء، وحقل، وضباء).

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

30 يونيو 2020 - 9 ذو القعدة 1441
01:28 PM

"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة على أجزاء من تبوك

تشمل عدة محافظات وتستمر حتى الـ8 مساء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تبوك
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نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة تبوك.

وتشمل الحالة محافظات: (البدع، والوجه وأملح، وتيماء، وحقل، وضباء).

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

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