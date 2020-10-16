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القاهرة تحتضن نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020

تقرر أن تحتضن العاصمة المصرية القاهرة، نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020، بعد إجراء القرعة في مقر الاتحاد القاري لكرة القدم «كاف».
وكتب الحساب الرسمي لـ«كاف» على "تويتر"، الجمعة: "السيدات والسادة؛ المنتظرون نتيجة قرعة نهائي دوري أبطال إفريقيا، نهائي الحلم سيكون في مصر".
وأجرى الاتحاد الأفريقي قرعة مصغرة لاختيار مكان النهائي بين المغرب ومصر، ليتم اختيار القاهرة التي ستستضيف المباراة الأخيرة على أراضيها، يوم 6 نوفمبر المقبل.
ويقام النهائي في مصر في حال تأهل الأهلي والزمالك أو فريق منهما، ويقام في المغرب حال تأهل الرجاء والوداد، بحسب ما أكده الاتحاد الإفريقي في وقت سابق.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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القاهرة تحتضن نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020
سبق

تقرر أن تحتضن العاصمة المصرية القاهرة، نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020، بعد إجراء القرعة في مقر الاتحاد القاري لكرة القدم «كاف».
وكتب الحساب الرسمي لـ«كاف» على "تويتر"، الجمعة: "السيدات والسادة؛ المنتظرون نتيجة قرعة نهائي دوري أبطال إفريقيا، نهائي الحلم سيكون في مصر".
وأجرى الاتحاد الأفريقي قرعة مصغرة لاختيار مكان النهائي بين المغرب ومصر، ليتم اختيار القاهرة التي ستستضيف المباراة الأخيرة على أراضيها، يوم 6 نوفمبر المقبل.
ويقام النهائي في مصر في حال تأهل الأهلي والزمالك أو فريق منهما، ويقام في المغرب حال تأهل الرجاء والوداد، بحسب ما أكده الاتحاد الإفريقي في وقت سابق.

16 أكتوبر 2020 - 29 صفر 1442
04:33 PM

القاهرة تحتضن نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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تقرر أن تحتضن العاصمة المصرية القاهرة، نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020، بعد إجراء القرعة في مقر الاتحاد القاري لكرة القدم «كاف».
وكتب الحساب الرسمي لـ«كاف» على "تويتر"، الجمعة: "السيدات والسادة؛ المنتظرون نتيجة قرعة نهائي دوري أبطال إفريقيا، نهائي الحلم سيكون في مصر".
وأجرى الاتحاد الأفريقي قرعة مصغرة لاختيار مكان النهائي بين المغرب ومصر، ليتم اختيار القاهرة التي ستستضيف المباراة الأخيرة على أراضيها، يوم 6 نوفمبر المقبل.
ويقام النهائي في مصر في حال تأهل الأهلي والزمالك أو فريق منهما، ويقام في المغرب حال تأهل الرجاء والوداد، بحسب ما أكده الاتحاد الإفريقي في وقت سابق.

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